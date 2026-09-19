Baltimore Ravens gegen New Orleans Saints LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Ravens vs. Saints

20. Sept. 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

Die Baltimore Ravens empfangen die New Orleans Saints in der zweiten Woche der NFL-Hauptrunde im M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland). Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

So können Sie das Spiel Baltimore Ravens gegen New Orleans Saints verfolgen

Der NFL Game Pass auf DAZN überträgt die Partie live.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und gibt Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die Regular Season, die Playoffs und der Super Bowl LXI. NFL Redzone und das NFL Network sind ebenfalls enthalten. Nutzer können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket buchen, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende Zusatzfunktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : Ultimate-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", das "Next Gen Stats" direkt in den Live-Feed einblendet.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Baltimore Ravens gegen New Orleans Saints – Mannschaftsnews

Vor dem Duell in Woche 2 zwischen den Baltimore Ravens (1:0) und den New Orleans Saints (0:1) kämpfen beide Teams nach dem körperlich intensiven Saisonauftakt mit einer langen Verletztenliste.

Team-News der Baltimore Ravens

Die Ravens haben Personalsorgen, vor allem in der Offensive und beim Schutz auf der linken Seite.

Zay Flowers (WR) – Oberschenkel (DNP) : Nach einer starken ersten Halbzeit mit 150 Yards in Woche 1 fällt Flowers von Tag zu Tag aus und verpasste das Training. Sein Fehlen schwächt den Receiver-Kader Baltimores deutlich, da Rookie Ja’Kobi Lane wegen einer Handgelenksverletzung auf die Verletztenliste kam. Rashod Bateman und der aus dem Practice Squad hochgerufene Veteran Chris Moore müssen daher größere Rollen übernehmen.

Ronnie Stanley (T) & John Simpson (G) – Zeh / Leiste (DNP) : Die Stammspieler auf der linken Seite der Offensive Line haben das Training an zwei aufeinanderfolgenden Tagen verpasst. Sollten sie nicht spielen können, müssen der Spieler im zweiten Jahr, Carson Vinson, und Andrew Vorhees die Schutzlinie für Lamar Jackson und Derrick Henry sichern.

Trey Hendrickson (OLB) – Finger (DNP) : Der Edge Rusher fehlt weiter und schwächt die Fähigkeit der Ravens, die Pocket zusammenzudrücken.

T.J. Tampa (CB) – Knie (DNP) : Er verpasste erneut das Training, wodurch die Sorgen um die Tiefe der Secondary wachsen.

Nnamdi Madubuike (DT) – Nacken (eingeschränkt) : Die Stütze der Verteidigung nahm am Donnerstag nur eingeschränkt am Training teil, wird aber voraussichtlich nicht für längere Zeit ausfallen.

Team-News der New Orleans Saints

Die größten Sorgen der Saints entstehen durch die späten Ergänzungen im Verletzungsbericht, obwohl Fachreporter betonen, dass einige Maßnahmen rein vorsorglich waren.

Chris Olave (WR) – Oberschenkel (eingeschränkt) : Olave tauchte am Donnerstag nach einem starken Saisonauftakt mit 182 Yards im Bericht auf. Laut NewOrleansSaints.com handelte es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, und er soll am Sonntag spielen.

Chase Young (EDGE) – Wadenmuskel (eingeschränkt) : Wie Olave kam Young am Donnerstag wegen Wadenproblemen in den Bericht, soll aber auflaufen.

Alvin Kamara (RB) – Knie (voll einsatzfähig) : Kamara nahm voll am Training teil und steht am Sonntag in der Startaufstellung.

Zach Wood (LS) – Wade (DNP) : Der Long Snapper fällt voraussichtlich mehrere Wochen aus. Die Saints müssen deshalb kurzfristig das Special Team umstellen.

Cameron Jordan (EDGE) & Oscar Delp (TE) – Oberschenkel (eingeschränkt) : Beide kehrten am Donnerstag nach anfänglichen Bedenken zum eingeschränkten Training zurück und werden voraussichtlich spielen.



