Australiens WM-Spiele 2026 heute live sehen Fernsehsender und Online-Livestreams

Datum Spiel Stadion 13. Juni 2026 Australien gegen Türkei BC Place, Vancouver, Kanada 19. Juni 2026 USA gegen Australien Lumen Field (Seattle, USA) 25. Juni 2026 Paraguay gegen Australien Levi's Stadium (Santa Clara, USA)

Die besten VPNs, um Australien bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die australische Nationalmannschaft zu sehen, musst du dich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht's:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät herunter (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel Australiens live!





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Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders nützlich für die Weltmeisterschaft 2026, da er die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream liefert.

Saily App : So holst du dir den richtigen Datenplan für das Turnier Lade die Saily -App im App Store oder bei Google Play herunter . Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Befolgen Sie die Anleitung zur Installation mit einem Fingertipp in der App. Es ist keine physische SIM-Karte oder "Büroklammer" erforderlich. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.









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