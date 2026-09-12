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"Auf TikTok wird er gefeiert": Kompany und Eberl verteidigen Olise nach viralem Interview

Michael Olise sorgt nach seinem ungewöhnlich wortkargen Interview im Anschluss an Bayerns 5:0-Erfolg gegen FK Bodø/Glimt für reichlich Gesprächsstoff. In den sozialen Medien geht der Auftritt viral und ruft auch Kritiker auf den Plan – doch Vincent Kompany und Max Eberl stellen sich klar hinter den Franzosen.

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