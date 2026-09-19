Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers LIVE sehen: Stream, TV-Sender und Kickoff

Anstoßzeit Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers

20. Sept. 2026 - 13:00 Mercedes-Benz Stadium

Die Atlanta Falcons empfangen die Carolina Panthers in einem Duell der NFC-South-Division im Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Georgia) in Woche 2 der NFL-Hauptsaison. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 20. September, um 19:00 Uhr (CET).

Beide Teams haben 0:1 Siege und suchen noch ihren ersten Erfolg.

So können Sie Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers verfolgen

DAZN zeigt das Spiel über den NFL Game Pass.

Der NFL Game Pass auf DAZN ist der offizielle Weg, die NFL-Saison 2026/27 zu verfolgen, und bietet Zugang zu jedem Spiel – live und auf Abruf. Dazu gehören die reguläre Saison, die Playoffs und der Super Bowl LXI. Der Zugang zu NFL Redzone und dem NFL Network ist ebenfalls enthalten. Sie können den NFL Game Pass als eigenständiges Paket erwerben, ohne ein reguläres DAZN-Abonnement zu benötigen.

DAZN bietet für die gesamte NFL-Saison zwei Haupttarife an: "Regular" und "Ultimate", mit der Option, den Betrag entweder auf einmal oder in monatlichen Raten zu bezahlen.

Abonnement-Stufe Einmaliger Vorauszahlungspreis Monatlicher Ratenzahlungsplan (12 Monate) Season Pro Regular €199.99* €19.99 / Monat Season Pro Ultimate €229.99** €23.99 / Monat

* Wenn Sie das Paket "Season Pro Regular" im Voraus kaufen, sparen Sie €39 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

** Wenn Sie das "Season Pro Ultimate"-Paket im Voraus kaufen, sparen Sie €57 im Vergleich zur monatlichen Zahlung über 12 Monate.

Wer sich für das "Season Pro Ultimate"-Paket entscheidet, erhält außerdem folgende zusätzliche Funktionen:

Multiview-Bildschirmfreigabe : "Ultimate"-Abonnenten können bis zu vier Live-Spiele gleichzeitig auf einem Bildschirm verfolgen. Das ist praktisch an vollgepackten Sonntagabenden mit mehreren parallelen Partien.

Verbesserte Bild- und Tonqualität : Die "Ultimate"-Stufe bietet Videoqualität im High Dynamic Range (HDR)-Format und Dolby 5.1-Surround-Sound. Diese Verbesserungen gelten für Top-Übertragungen, darunter "Thursday Night Football", "Sunday Night Football", wichtige Playoff-Spiele und den Super Bowl.

Alternative Übertragungskanäle : Mit "Ultimate" erhalten Sie Zugang zu beliebten alternativen Kommentaren. Dazu gehören der "ManningCast" mit Peyton und Eli Manning sowie "TNF Prime Vision", bei dem "Next Gen Stats"-Daten direkt in den Live-Stream eingeblendet werden.

Beschränkungen bei der gemeinsamen Nutzung des Kontos : Wenn Sie Ihr Konto mit Ihrer Familie teilen oder unterwegs schauen möchten, beschränkt der "Regular"-Tarif Sie auf 2 Streams über genau dieselbe Internetverbindung (IP-Adresse). Der "Ultimate"-Tarif erweitert diese Möglichkeit erheblich und erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Streams an 2 völlig unterschiedlichen physischen Standorten.

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Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers – Team-News

Beide Teams wollen nach ihren Niederlagen in Woche 1 zurückkommen. Die Falcons verloren ein defensives Duell 20:13 gegen die Steelers, während die Panthers ein 59:37-Torfestival gegen die Bears verloren.

Team-News zu den Atlanta Falcons

Das Quarterback-Karussell : Der nominelle Starter Tua Tagovailoa verpasste wegen einer Verletzung der seitlichen Bauchmuskulatur zwei Trainingseinheiten und ist fraglich. Cooper Rush (Rücken) und Rookie Michael Penix Jr. (Knie/ACL-Genesung) nahmen am Donnerstag voll am Training teil und teilten sich die Einsätze der ersten Mannschaft. Cheftrainer Kevin Stefanski hat seinen Starter noch nicht benannt.

Ausfälle in der Offensive Line : Guard Chris Lindstrom befindet sich im Gehirnerschütterungsprotokoll. Er trainierte am Donnerstag eingeschränkt, sein Einsatz ist ungewiss. Tackle Jawaan Taylor (Knie) fehlte am Donnerstag, Cameron Williams steht auf der Verletztenliste.

Verstärkung in der Verteidigung : Cornerback A.J. Terrell (Schulter) kehrte am Donnerstag zum vollen Training zurück, nachdem er zu Beginn der Woche noch pausieren musste.

Offensiver Fokus : Runningback Bijan Robinson könnte erneut eine zentrale Rolle einnehmen. In Woche 1 kam er auf 29 Ballkontakte, 173 Scrimmage-Yards und einen Touchdown und stellte damit eine persönliche Bestleistung auf.

Team-News der Carolina Panthers

Nach einer starken Offensivleistung und einem Einbruch der Verteidigung in Woche 1 nehmen die amtierenden NFC-South-Champions Anpassungen am Kader vor.

Kader- und Special-Teams-Änderungen : Die Panthers stellten Wide Receiver und Stamm-Return-Spieler Jimmy Horn Jr. frei und nahmen Linebacker Tyrel Dodson in den 53-Mann-Kader auf. John Metchie III übernimmt die Return-Aufgaben. Um den Trainingskader aufzufüllen, verpflichtete Carolina Wide Receiver E.J. Williams Jr.

Verletzungsupdate : Wide Receiver Jalen Coker, der gegen Chicago 138 Yards und zwei Touchdowns erzielte, trainierte wegen einer Knöchelverletzung nur eingeschränkt. Tight End Darren Waller nahm einen geplanten Ruhetag.

Historischer Vorteil : Quarterback Bryce Young hat gegen Atlanta eine Bilanz von 4:1, gegen den Rest der Liga steht es 10:30. Er will die Verteidigung der Falcons ausnutzen, der möglicherweise Spieler in der Linie fehlen.



