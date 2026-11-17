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Geht es nach Argentiniens Trainer, würde er den Superstar zur WM 2030 wieder in seinen Reihe begrüßen. Gleichzeitig äußert er Zweifel über Lionel Messis Karrierepläne.

Lionel Scaloni hat einer möglichen Rückkehr von Superstar Lionel Messi zur argentinischen Nationalmannschaft als Teil seines Trainerstabs zur WM 2030 die Tür geöffnet.

"Wenn er hierherkommen möchte, ist das überhaupt kein Problem", sagte Scaloni auf einer Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Costa Rica. "Aber ich glaube, er wird weiterspielen. Er wird auch 2030 noch spielen."

Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze Messi (208 Länderspiele, 125 Tore), der für Inter Miami in der Major League Soccer (MLS) spielt, war im Oktober aus dem Nationalteam zurückgetreten.

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Unter Scaloni hatte der mittlerweile 39-Jährige 2022 die WM und zweimal die Copa America (2021, 2024) gewonnen. Sein Vertrag in Miami läuft 2028 aus. "Jetzt, wo Walter weg ist, lasst ihn kommen", ergänzte Scaloni mit Blick auf den Abgang von Assistenztrainer Walter Samuel mit einem Augenzwinkern.