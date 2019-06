Albanien vs. Moldawien: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Ticker, Aufstellungen - so wird die EM-Quali übertragen

Albanien braucht drei Punkte, um sich in der EM-Quali noch Hoffnungen machen zu dürfen. Goal erklärt Euch, wo die Partie gegen Moldawien läuft.

In Gruppe H der EM-Qualifikation stehen und Moldawien bisher mit drei Punkten da. Der Sieger aus dem direkten Duell darf sich noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Endrunde machen. Anstoß ist heute Abend um 20.45 Uhr in der Elbasan Arena.

Moldawien konnte im vergangenen Länderspiel gegen Andorra seine ersten Punkte in dieser Quali einfahren (1:0), während Albanien ohne Ausbeute aus Island heimkehren musste (0:1).

Nun stehen beide Länder hinter der , und und somit nicht auf den Positionen, die einen direkten Startplatz für die EM-Endrunde garantieren würden.

Kann sich eines der Teams in die Spitzengruppe etablieren oder verlieren sie den Anschluss? In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Sobald die Aufstellungen raus sind, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Albanien vs. Moldawien: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Albanien vs. Moldawien Datum Di., 11. Juni 2019 | 20.45 Uhr Ort Elbasan Arena, Elbasan (Albanien) Zuschauer 12.800 Plätze

Albanien vs. Moldawien: Das EM-Quali-Spiel heute im TV verfolgen - so klappt's

Fans der albanischen und moldawischen Nationalmannschaft wissen, wenn Ihr Team nicht gerade gegen spielt, ist es schwierig, das Spiel live im Fernsehen empfangen zu können. Goal erklärt Euch jedoch eine Möglichkeit, wie Ihr die Partie auf dem TV laufen lassen könnt.

Zeigt das Free-TV Albanien gegen Moldawien heute live?

Im Free-TV läuft heute Abend um 20.45 Uhr Deutschland gegen Estland auf RTL. Der Sender wird im Anschluss auch Zusammenfassungen von anderen Quali-Spielen zeigen.

Albanien gegen Moldawien in kompletter Länge wird allerdings nicht gezeigt - weder auf RTL noch auf einem anderen frei empfangbaren Kanal.

Wird Albanien gegen Moldawien im Pay-TV gezeigt?

Wenn das Free-TV ein Spiel nicht zeigt, ist der Pay-TV-Sender Sky oftmals die nächste Anlaufstelle. Hier läuft allerdings nur die , , der und die . Länderspiele stehen nicht auf dem Programm von Sky.

Somit wird Albanien gegen Moldawien auch nicht im Pay-TV übertragen. Ihr könnt im nächsten Abschnitt allerdings lesen, was Ihr tun müsst, um das Spiel trotzdem auf Euren Fernsehbildschirmen laufen lassen zu können.

Albanien vs. Moldawien: Das Spiel der EM-Qualifikation im LIVE-STREAM schauen - so geht's

Kein Fernsehsender verfügt über die Übertragungsrechte des Spiels - die liegen nämlich beim Streaming-Dienst DAZN. Die Plattform zeigt fast alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länger. Auch ein LIVE-STREAM von Albanien gegen Moldawien wird heute Abend auf DAZN gezeigt. Der Stream beginnt wenige Augenblicke vor dem Anstoß um 20.45 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, wird ein Abo bei DAZN benötigt. Das kann man einen Monat lang gratis im Probemonat testen und anschließend entscheiden, ob man es weiterführen möchte oder kostenlos kündigen will.

Nach dem Gratismonat gibt's das komplette Angebot für 9,99 Euro pro Monat. Es kann dabei jederzeit monatlich gekündigt werden, denn eine Mindestlaufzeit gibt es nicht.

Sobald das Konto erstellt wurde, kann man über die DAZN-App (gibt es kostenlos im Google Play Store und App Store) auf seinem Smartphone oder Tablet die Streams laufen lassen. Auch am PC oder Laptop kann man sich über www.dazn.com einloggen.

Um den Stream auf dem TV abzuspielen, loggt Ihr Euch entweder über die App auf Eurem Smart-TV ein oder spielt ihn über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick ab.

Damit könnt Ihr dann auf sämtliche Streams zugreifen - das Angebot geht von der EM-Qualifikation über die Frauen-WM bis hin zu Basketball oder Boxen. Verschafft Euch einen Überblick über das Programm unter diesem Link.

Albanien vs. Moldawien: DAZN zeigt Euch die Highlights des Quali-Spiels

Wer heute Abend um 20.45 Uhr lieber eine andere Partie live sehen mag, kann sich auf DAZN auch jederzeit nach Abpfiff die Highlights zwischen Albanien und Moldawien ansehen.

Der Clip mit den spektakulärsten Szenen gibt es bereits wenige Minuten nachdem das Spiel beendet wurde. Wem die Highlights nicht reichen, der kann auf DAZN auch auf das komplette Re-Live zugreifen.

Albanien vs. Moldawien: Goal schreibt Euch einen TICKER

Wer heute Abend unterwegs ist, keine Live-Bilder zur Hand hat, aber den Spielstand trotzdem verfolgen will, dem empfehlen wir den Ergebnis-TICKER von Goal.

Hier laufen alle wichtigen Ereignisse in Top-Geschwindigkeit ein und Ihr verpasst kein Tor, keine Vorlage, keine Karte und keine Wechsel.

Klickt Euch dazu einfach unter diesem Link rein.

Albanien vs. Moldawien: Die Aufstellungen zum EM-Quali-Spiel

Die Aufstellungen der Partie werden kurz vor Spielbeginn bekanntgegeben. Sobald das geschehen ist, könnt Ihr sie in diesem Abschnitt nachlesen.

Dann erfahrt Ihr, ob Etrit Berisha ( ), Elseid Hysaj ( ) und Taulant Xhaka ( ) auf dem Platz stehen.

Albanien vs. Moldawien: Die Tabelle der Gruppe H