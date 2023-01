Al-Nassr FC: Cristiano Ronaldo von Vincent Aboubakar kritisiert

Für Vincent Aboubakar schneidet sein neuer Teamkollege Cristiano Ronaldo im Vergleich mit Messi schlecht ab. Aboubakar muss Al-Nassr wohl verlassen.

WAS IST PASSIERT?: Nach nur wenigen Tagen bei seinem neuen Team Al-Nassr FC hat Cristiano Ronaldo offenbar schon einen Kritiker in der eigenen Mannschaft. Der kamerunische Angreifer Vincent Aboubakar soll nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten eine für Ronaldo sehr schmerzhafte Aussage in einem Gespräch mit dem türkischen Online-Portal NTV Spor getätigt haben.

WAS WURDE GESAGT?: "Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, realisierte ich, dass ich richtig liege", soll der 30 Jahre alte Aboubakar gesagt haben.

Dieser Vergleich mit seinem Dauerrivalen dürfte CR7 gar nicht gefallen.

WAS IST DER HINTERGRUND?: Da in der saudi-arabischen Liga nur acht Ausländer erlaubt sind - Ronaldo ist Ausländer Nummer neun - muss Al-Nassr einen ausländischen Spieler loswerden, um Platz für Ronaldo zu schaffen.

Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP hat Al-Nassr den Vertrag mit Kameruns WM-Teilnehmer Aboubakar aufgelöst, was die Breitseite in Richtung Ronaldo erklärbar macht.

WIE GEHT ES WEITER?: Ronaldo könnte sein Debüt für seinen neuen Klub am 18. oder 19. Januar in einem anberaumten Testspiel einer Auswahl der saudischen Top-Klubs Al-Hilal und Al-Nassr gegen Messi-Klub Paris Saint-Germain geben.

Nach erfolgreicher Registrierung in der Pro League muss Ronaldo ein weiteres Mal aussetzen, bevor er am 22. Januar gegen Al-Ettifaq erstmals auch in einem Pflichtspiel die neuen Farben tragen könnte.

Aboubakar soll das Interesse von Ronaldos Ex-Klub Manchester United und seinem ehemaligen Arbeitgeber Besiktas geweckt haben.