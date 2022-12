Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder Magenta TV? Wie viele Spiele der ersten K.o.-Runde werden wo gezeigt / übertragen?

Das Achtelfinale bei der WM 2022 steht an. Wer zeigt / überträgt die Spiele live? Läuft die erste K.o.-Runde bei der ARD, im ZDF oder Magenta?

Das Ende der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht unmittelbar bevor und das Achtelfinale wirft bereits seine Schatten voraus. Am 3. Dezember um 16 Uhr eröffnen die Niederlande und die USA die entscheidende Phase. Doch wo wird die erste K.o.-Runde gezeigt / übertragen? Sind weiterhin ARD, ZDF und MagentaTV in die Übertragungen involviert und wie viele Spiele werden pro Anbieter / TV-Sender gezeigt? GOAL hat Wissenswertes zusammengefasst.

Während sich die meisten Favoriten in ihren WM-Gruppen durchsetzen konnten und das Ticket für das Achtelfinale lösten, gab es auch die ein oder andere Überraschung. So schied die dänische Nationalmannschaft, die bei der EM 2021 noch bis in das Halbfinale vordringen konnte, mit nur einem Punkt aus. Auch Mexiko, bei den vergangenen sieben Endrunden jeweils Achtelfinal-Teilnehmer, hatte das Nachsehen und überstand die Vorrunde nicht. "Ich übernehme die volle Verantwortung für dieses Scheitern. So etwas ist lange nicht passiert", zeigte sich Trainer Gerardo Martino nach dem 2:1-Sieg über Saudi-Arabien enttäuscht.

Groß war der Jubel hingegen in Australien, dass sich durch einen 1:0-Erfolg über Dänemark für die Runde der letzten 16 qualifizierte. Der ehemalige Bundesliga-Spieler Mathew Leckie sorgte mit seinem Treffer in der 61. Minute für Glücksgefühle bei den "Socceroos". "Es ist ganz schwer, meine Emotionen zu beschreiben. Wir wussten, wir können es schaffen - mit unserem Spirit, mit unserem Glauben", so der Torschütze nach der Partie. Im Achtelfinale kommt es nun zum Duell mit Argentinien und Superstar Lionel Messi am 3. Dezember. Doch wo wird die erste K.o.-Runde live gezeigt / übertragen?

Die WM-Achtelfinals stehen bevor. Laufen diese bei der ARD, im ZDF oder bei MagentaTV? Und wo werden wie viele Spiele gezeigt / übertragen?

Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder Magenta TV? Infos zu ersten K.o.-Runde

Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Achtelfinale

Datum: 3. bis 6. Dezember 2022

Bereits qualifizierte Teams: Niederlande, Senegal, England, USA, Argentinien, Polen, Frankreich, Australien, Brasilien, Portugal

Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder Magenta TV? Welcher Anbieter überträgt die erste K.o.-Runde live?

Wollt Ihr alle Achtelfinals live sehen, benötigt Ihr ein Abonnement bei MagentaTV. Der Streamingdienst der Telekom ist der einzige Anbieter, der alle 64 WM-Partien live überträgt, davon 16 exklusiv.

Sechs der acht Partien werden zudem live im Free-TV zu sehen sein, bei den Übertragungen wechseln sich die ARD und das ZDF ab. Darüber hinaus stellen die öffentlichen-rechtlichen TV-Sender in der jeweiligen App bzw. unter sportschau.de oder auf der ZDF-Website einen kostenfreien LIVE-STREAM bereit.

Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder MagentaTV? Welcher Anbieter zeigt / überträgt welche Spiele?

Bislang steht noch nicht fest, welche sechs Begegnungen im Free-TV zu sehen sind und welche exklusiv von MagentaTV übertragen / gezeigt werden. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht zu den fixen Achtelfinal-Paarungen und wann diese ausgetragen werden.

Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder MagentaTV? Mögliche deutsche Gegner in der ersten K.o.-Runde

Ein Einzug in die K.o.-Runde ist für die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen Japan (1:2) und dem Remis gegen Spanien (1:1) nicht mehr möglich. Sollte sich die DFB-Auswahl als Zweiter qualifizieren, trifft sie auf den Erstplatzierten der Gruppe F.

Während Kanada in der Staffel keine Chance mehr auf das Weiterkommen hat, können sowohl Kroatien als auch Marokko und Belgien noch die Gruppe gewinnen. Bei einem Viertelfinaleinzug der DFB-Auswahl wäre ein Duell mit Brasilien oder Portugal möglich.

Achtelfinale bei der WM 2022: ARD / ZDF oder MagentaTV? Highlights und LIVE-TICKER

Die Highlights zu den Achtelfinals findet Ihr im Internet beim ZDF und bei der ARD. Auch MagentaTV und der Streamingdienst DAZN stellen kurze Clips zur Verfügung.

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, checkt unsere LIVE-TICKER von GOAL ab. Dort halten wir Euch informiert.