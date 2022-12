Frankreich vs. Polen: Wer zeigt / überträgt das WM Achtelfinale heute live im TV und STREAM?

Frankreich bekommt es im Achtelfinale mit Polen zu tun. Die Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Am heutigen Sonntagnachmittag (4. Dezember 2022) kämpfen Frankreich und Polen um das Weiterkommen bei der WM 2022 in Katar. Beginn des Spiels im Al-Thumama-Stadion in Doha ist um 16 Uhr.

Ein einziges Mal trafen die beiden Mannschaften bisher bei einer Weltmeisterschaft aufeinander. 1982 gelang Polen ein 3:2-Sieg. Nach zwei Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen schwächelte der amtierende Weltmeister zuletzt. Im letzten Spiel gab es eine 0:1-Niederlage gegen Tunesien. Auch Polen unterlag mit 0:2 gegen Argentinien, konnte sich aber trotzdem als Gruppenzweiter für das Achtelfinale qualifizieren.

Hier bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Frankreich vs. Polen heute live sehen: Die Daten zum Spiel

Begegnung Frankreich vs. Polen Wettbewerb WM-Achtelfinale Anpfiff 4. Dezember - 16 Uhr Spielort Al-Thumama-Stadion (Doha)

Frankreich vs. Polen: Wer zeigt / überträgt das WM-Achtelfinale heute live im TV?

Wenn Ihr das Achtelfinale zwischen Frankreich und Polen heute im TV verfolgen wollt, dann könnt Ihr das sowohl im ZDF als auch beim Pay-TV-Sender MagentaTV machen. Mehr Infos dazu liefern wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Frankreich vs. Polen heute live im Fernsehen: Die TV-Übertragung im ZDF

Die Vorberichterstattung für das Spiel beginnt im ZDF bereits um 15 Uhr. Kathrin Müller-Hohenstein fungiert als Moderatorin und hat neben den Weltmeistern Christoph Kramer und Per Mertesacker auch den polnischen Bundesligatorhüter Rafal Gikiewicz zu Gast.

Eine Stunde später übernimmt dann Kommentator Oliver Schmidt das Mikrofon.

Frankreich vs. Polen heute im TV und LIVE STREAM: Die Übertragung bei MagentaTV

Der Pay-TV-Sender MagentaTV zeigt das Achtelfinale ebenfalls live. Wie kommt es aber eigentlich dazu?

Im Free-TV sind nämlich nicht mehr alle Spiele der WM zu sehen. 64 Partien werden in Katar gespielt, das ZDF und die ARD haben sich aber nur die Übertragungsrechte von 48 Spielen gesichert.

Die übrigen 16 Begegnungen könnt Ihr dementsprechend nur bei MagentaTV sehen. Dazu gehören übrigens auch zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale und das Spiel um Platz 3. Wer also wirklich jedes Spiel der WM in Katar sehen will, der kommt um ein Abonnement bei MagentaTV nicht herum.

Denn wie Ihr Euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht habt, ist das Zusehen dort nicht kostenlos möglich. Um Zugriff auf die Spielübertragungen zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wie teuer das ist und was MagentaTV außer der WM-Übertragung zu bieten hat, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Frankreich vs. Polen: Wer zeigt / überträgt das WM Achtelfinale heute per LIVE-STREAM?

Sowohl das ZDF als auch MagentaTV bieten Euch einen LIVE-STREAM für die Begegnung zwischen Frankreich und Polen an.

Frankreich vs. Polen heute live: Der kostenlose LIVE-STREAM des ZDF

Falls Ihr den LIVE-STREAM des ZDF in Anspruch nehmen wollt, dann haben wir hier schon einmal den Link dazu für Euch herausgesucht. Alles, was Ihr braucht, ist ein Gerät mit Internetzugang. Bezahlen müsst Ihr für den LIVE-STREAM natürlich nichts.

Frankreich vs. Polen: Der LIVE-STREAM von MagentaTV

MagentaTV hat ebenfalls einen LIVE-STREAM im Angebot, dieser ist allerdings genauso wie die TV-Übertragung kostenpflichtig. Erst wenn Ihr ein gültiges Abo abgeschlossen habt, bekommt Ihr die Zugangsdaten, die Ihr braucht, um Euch auf der MagentaTV-Website anmelden zu können.

Dort könnt Ihr dann den LIVE-STREAM anklicken. Mehr Infos zu MagentaTV gibt es noch einmal hier.

Frankreich vs. Polen heute live: Der LIVE-TICKER bei GOAL

Mit dem LIVE-TICKER von GOAL bekommt Ihr nahezu in Echtzeit alle Infos zum Spielgeschehen geliefert Auch wenn Ihr also während des Spiels gerade unterwegs seid, verpasst Ihr nichts. Der LIVE-TICKER von GOAL ist außerdem natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Frankreich vs. Polen

Frankreich vs. Polen heute im TV und LIVE STREAM sehen: Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen wollt, mit welchen Aufstellungen die Teams an den Start gehen, dann seid Ihr hier richtig. Immer eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlichen wir die Aufstellungen hier.