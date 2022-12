Marokko vs. Spanien heute live: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der WM im LIVE STREAM und TV?

Spanien und Marokko kämpfen bei der WM 2022 um das Weiterkommen. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Am heutigen Dienstagnachmittag (6. Dezember 2022) begegnen sich Spanien und Marokko im Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Beginn der Partie im Education City Stadium in Al-Rayyan ist um 16 Uhr (deutsche Zeit).

Spanien unterlag zwar im letzten Spiel mit 1:2 gegen Japan, konnte sich aber trotzdem für das Achtelfinale qualifizieren. Die Marokkaner sind bisher noch ungeschlagen. Nach einem 0:0 gegen Kroatien im ersten Spiel, gewann man 2:0 gegen Belgien und 2:1 gegen Kanada. Auf das Team von Luis Enrique wartet also definitiv keine leichte Aufgabe. Der Sieger des heutigen Spiels trifft im Viertelfinale dann entweder auf Portugal oder auf die Schweiz.

Wir liefern Euch hier bei GOAL alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels, damit Ihr genau wisst, wo Ihr das Achtelfinale im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Marokko vs. Spanien heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Marokko vs. Spanien Wettbewerb WM-Achtelfinale Anpfiff 06. Dezember - 16 Uhr Spielort Education City Stadium (Al-Rayyan)

Marokko vs. Spanien heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Das Achtelfinale zwischen Spanien und Marokko wird im Pay-TV bei MagentaTV übertragen, für die Free-TV-Übertragung ist dieses Mal die ARD zuständig.

Marokko vs. Spanien heute live: Die Übertragung bei der ARD

Die ARD beginnt um 15:10 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Dabei moderiert Jessy Wellmer und die Experten Sami Khedira, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger geben ihre Prognosen für die Begegnung Marokko vs. Spanien ab.

Ab 16 Uhr könnt Ihr dann Kommentator Florian Naß für die nächsten 90 Minuten hören.

Marokko vs. Spanien heute live: Die Übertragung bei MagentaTV

MagentaTV zeigt als einziger Sender bei dieser WM alle Spiele, daher könnt Ihr dort natürlich auch Marokko vs. Spanien sehen. Allerdings handelt es sich hierbei wie oben schon beschrieben, um einen Pay-TV-Sender.

Das bedeutet, Ihr müsst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, wenn Ihr Zugang zu den Inhalten von MagentaTV haben wollt. Für die WM hat der Bezahlsender der Telekom ein Angebot bereitgestellt, bei dem Ihr für die ersten sechs Monate MagentaTV nichts bezahlen müsst.

Danach werden pro Monat immer zehn Euro fällig. Die Mindestvertragslaufzeit für dieses Angebot liegt bei 24 Monaten. Habt Ihr dann ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr dort ganz bequem die kompletten 90 Minuten live sehen. Den Link zur Anmeldung gibt es hier.

Marokko vs. Spanien heute live: Die Partie im LIVE-STREAM sehen

Einen LIVE-STREAM zum Spiel gibt es natürlich auch wieder. Dabei könnt Ihr wie bei der TV-Übertragung auf die ARD oder MagentaTV zurückgreifen.

Marokko vs. Spanien heute live: Den LIVE-STREAM bei der ARD sehen

Der LIVE-STREAM der ARD ist völlig kostenfrei und einfach auf der Website des Senders abrufbar. Den Link dazu gibt es hier. Ihr braucht Euch dort auch nicht anmelden o.ä., sondern könnt einfach so direkt zusehen.

Die einzige Voraussetzung ist ein Gerät mit Internetanschluss, auf dem Ihr dann den STREAM sehen könnt, also z.B. ein Laptop oder Tablet.

Marokko vs. Spanien heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Der LIVE-STREAM bei MagentaTV ist genauso wie die TV-Übertragung dort an ein kostenpflichtiges Abo gekoppelt. Zugriff auf den LIVE-STREAM könnt Ihr also nur bekommen, wenn Ihr dort ein Abonnement abschließt.

Genauere Infos zu MagentaTV und den Inhalten abseits der WM, die Ihr dort sehen könnt, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Marokko vs. Spanien heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Der LIVE-TICKER von GOAL ist die ideale Alternative zum LIVE-STREAM oder TV, wenn Ihr dort nicht zusehen könnt. Hier werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Wenn ein Tor fällt, der Schiedsrichter die gelbe Karte zückt oder der VAR ein Tor zurücknimmt, könnt Ihr das also direkt im LIVE-TICKER nachlesen.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Achtelfinale zwischen Marokko und Spanien

Marokko vs. Spanien heute live: Die Startformationen der der Mannschaften

Die Aufstellungen von Marokko und Spanien werden hier eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.