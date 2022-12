Wer zeigt / überträgt Kroatien vs. Japan live? Die WM heute im TV und LIVE STREAM

Japan und Kroatien spielen um den Einzug in das Viertelfinale. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Katar treffen heute (5. Dezember) Japan und Kroatien aufeinander. Los geht es um 16 Uhr im Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah).



Immer freitags und sonntags die Bundesliga live erleben - nur bei DAZN - jetzt anmelden!

Dass Japan und Kroatien in diesem Achtelfinale aufeinander treffen, kann durchaus als Überraschung gesehen werden. Die Japaner ließen in der Gruppe E Spanien und Deutschland hinter sich und konnten sogar Siege gegen beide europäische Schwergewichte einfahren, sodass die Asiaten als Gruppenerster ins Achtelfinale einzogen.

Kroatien setzte sich in der Gruppe F als Zweitplatzierter durch.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung von Japan vs. Kroatien im TV und LIVE-STREAM.

Japan vs. Kroatien heute im TV und LIVE STREAM: Die Daten zur Partie

Begegnung Japan vs. Kroatien Wettbewerb WM, Achtelfinale Anpfiff 5. Dezember - 16 Uhr Spielort Al-Janoub Stadium (Al-Wakrah)

Wer zeigt / überträgt Japan vs. Kroatien heute im TV?

Die Weltmeisterschaft in Katar wird zu großen Teilen von den öffentlich rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Insgesamt 48 Spiele der 64 Spiele werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Rechte an allen 64 Spielen der WM gesichert und hat somit 16 exklusive Spiele in seinem Programm.

Auch zwei Achtelfinals werden exklusiv bei Magenta übertragen, Japan gegen Kroatien gehört jedoch nicht dazu. Das Duell wird auch im ZDF zu sehen sein. Solltet ihre Abonnent von Magenta TV sein, könnt ihr das Spiel selbstverständlich auch dort verfolgen. Wenn Ihr Euch jetzt entschieden habt, ein Abo beim Bezahlsender abzuschließen, um die TV-Übertragungen oder die LIVE-STREAMS der exklusiven Spieleverfolgen zu können, dann klickt auf diesen Link.

Japan vs. Kroatien im LIVE STREAM: Wo kann man die WM heute live sehen?

Solltet ihr das Spiel nicht im TV verfolgen können, gibt es die Möglichkeit, die Partie per LIVE-STREAM zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen LIVE-STREAM an und Kunden von Magenta-TV können die Partie ebenfalls als LIVE-STREAM bei Magenta verfolgen.

Japan vs. Kroatien heute im TV und LIVE STREAM: Der Überblick zur Übertragung

Free-TV ZDF Pay-TV MagentaTV LIVE STREAM zdf.de / MagentaTV LIVE-TICKER GOAL

Wer zeigt / überträgt Japan vs. Kroatien heute im TV und LIVE STREAM? Die Aufstellungen

Hier werden wir euch über die Aufstellungen der Mannschaften informieren, sobald sie von den Verbänden bekanntgegeben worden sind.