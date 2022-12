Portugal vs. Schweiz: TV und LIVE STREAM – wo wird das WM Achtelfinale heute live übertragen?

Heute steigt bei der WM das Achtelfinale Portugal vs. Schweiz. Wer zeigt das Spiel heute im TV und im LIVE STREAM?

Am Dienstag steht bei der WM 2022 das Achtelfinale Portugal vs. Schweiz auf dem Programm. Hierbei messen sich die Nummer neun und die Nummer 15 im FIFA-Ranking. Der Anpfiff im Lusail Iconic Stadium erfolgt um 20 Uhr.

Für Portugal begann die WM mit Dreiern gegen Ghana und gegen Uruguay. Anschließend unterlag die Elf von Fernando Santos am letzten Spieltag in der Gruppe H Südkorea. Die Schweiz erlebte in der Gruppe G zunächst einen Sieg gegen Kamerun und eine Niederlage gegen Brasilien. Danach setzte sich das Team von Murat Yakin im Showdown gegen Serbien durch.

Heute um 20 Uhr kommt es bei der WM 2022 zum Spiel Schweiz vs. Portugal. Doch wo wird das letzte WM-Achtelfinale heute live übertragen? GOAL versorgt mit allen Infos zu den Ausstrahlungen im TV und im LIVE STREAM.

Portugal vs. Schweiz: TV und LIVE STREAM – wo wird das WM Achtelfinale heute live übertragen? Die Eckdaten

Spiel: Portugal vs. Schweiz Datum: Dienstag, 6. Dezember 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium

Portugal vs. Schweiz: Wo wird das WM Achtelfinale heute live im TV übertragen?

MagentaTV, der Sender der Telekom, sicherte sich die Senderechte an allen Begegnungen der WM 2022. Zudem liefern Euch die ARD und das ZDF 48 der 64 Matches ins Haus. Doch wo wird das WM Achtelfinale Portugal vs. Schweiz heute live übertragen?

Portugal vs. Schweiz heute live in der ARD

Die Partie zwischen den Tugas und der Nati reiht sich unter jenen ein, die Euch die ARD zeigt. Hierbei könnt Ihr das Spiel im Lusail Iconic Stadium auch in HD genießen. Zudem beginnen die Vorberichte der Sportschau anderthalb Stunden vor dem Anpfiff und somit um 18.30 Uhr.

Die Eckdaten zur Ausstrahlung des WM-Achtelfinals Portugal vs. Schweiz:

Sender: ARD (HD)

ARD (HD) Vorberichte ab: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Moderation: Esther Sedlaczek, Jessy Wellmer

Esther Sedlaczek, Jessy Wellmer Kommentar: Gerd Gottlob

Gerd Gottlob Experten: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira

Portugal vs. Schweiz heute live bei MagentaTV

Wenn Ihr Euch hingegen das WM-Achtelfinale Portugal vs. Schweiz bei MagentaTV anschauen wollt, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Bei einer Kombination mit einem TV-, Festnetz- und einem Internetanschluss stehen die Optionen Magenta TV Mega Stream, Netflix, Entertain, Smart und Basic zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr in den ersten sechs Monaten 19,95 Euro bezahlen. Unabhängig des Internetvertrags könnt Ihr wahlweise eines dieser Pakete abschließen:

MagentaTV Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 10 Euro MagentaTV Smart Flex – mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro

– mit einer einmonatigen Laufzeit 15 Euro, mit einer zweijährigen Dauer 0 Euro und ab dem siebten Monat 10 Euro MagentaTV Entertain – ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro

– ab dem siebten Monat 10 Euro und ab dem 13. Monat 15 Euro MagentaTV Netflix – ab dem siebten Monat 21 Euro

Der Anbieter bietet auf seiner Webseite sämtliche Einzelheiten. Die Ausstrahlung bei Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 beginnt um 19.50 Uhr. Zusätzlich bekommt Ihr die Übertragung mit Taktik-Kommentar bei Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 und die Reaction-Show bei Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 ins Haus geliefert.

Nachfolgend findet Ihr alle Kernfakten:

Sender: Fussball.TV 1 FIFA WM 2022

Fussball.TV 1 FIFA WM 2022 Vorberichte ab: 19.50 Uhr

19.50 Uhr Spielbeginn: 20 Uhr

20 Uhr Kommentar: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Taktik-Kommentar: Benni Zander, Manuel Baum

Benni Zander, Manuel Baum Reaction-Show mit: Pascal und Marcel Gurk, Robert Andrich

Portugal vs. Schweiz: TV und LIVE STREAM – wo wird das WM Achtelfinale heute live übertragen? Die Übertragung im STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr das WM Achtelfinale Portugal vs. Schweiz im LIVE STREAM mitverfolgen. Denn: Magenta TV zeigt Euch sein vollzähliges Programm ebenso online. Dasselbe trifft auf das Erste, das auf seiner Webseite rund um die Uhr einen für Euch kostenfreien Stream bereitstellt, zu. Obendrein versorgt Euch das Erste mit einem Audiostream.

Portugal vs. Schweiz: Der LIVE-TICKER zum WM Achtelfinale

Zudem könnt Ihr es mit dem LIVE-TICKER von GOAL angehen. Damit erfahrt Ihr alles zu den relevanten Geschehnissen im WM-Achtelfinale Portugal vs. Schweiz.

Portugal vs. Schweiz: TV und LIVE STREAM – wo wird das WM Achtelfinale heute live übertragen?

Im Pay-TV: MagentaTV / Fussball.TV 1 FIFA WM 2022, Fussball.TV 2 FIFA WM 2022 (Taktik-Kommentar), Fussball.TV 3 FIFA WM 2022 (Reaction-Show) Im Free-TV: ARD Im LIVE STREAM: MagentaTV / ARD Im AUDIOSTREAM ARD Im LIVE-TICKER: GOAL

Portugal vs. Schweiz: Die Aufstellungen im Achtelfinale der WM 2022

Die Aufstellungen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekannt gegeben.