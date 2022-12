WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? Alle Szenarien im Überblick

Deutschland kämpft heute gegen Costa Rica um den Einzug in das WM-Achtelfinale. Wie kommt die DFB-Auswahl weiter?

Für Deutschland geht es heute bei der WM 2022 gegen Costa Rica um das Ticket für die K.o.-Runde. Ein eigener Sieg ist Pflicht, um die Chance zu wahren. Ob der DFB-Elf dies gelingt, entscheidet sich ab 20.00 Uhr deutscher Zeit. Aber bei welchen Szenarien ist die DFB-Auswahl weiter und wann folgt das Aus in der Gruppenphase? GOAL hat die verschiedenen Möglichkeiten durchgespielt.

Deutschland trifft am dritten Spieltag der WM-Vorrunde auf die Mannschaft von Costa Rica. Nach der 1:2-Pleite gegen Japan und dem Remis gegen Spanien (1:1) muss die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick heute ihren ersten Sieg einfahren, um die Chance auf das Achtelfinal-Ticket zu wahren. Allerdings spielt auch das Ergebnis im Parallelspiel zwischen Japan und Spanien, das ebenfalls um 20.00 Uhr angepfiffen wird, eine nicht unbedeutende Rolle.

"Ich habe das Gefühl, dass wir im Training immer besser werden. Das Zusammenspiel und das Kombinieren bekommen wir besser in den Griff. Es ist wichtig, dass wir im Ballbesitz bessere Lösungen haben als zuvor. Wir sind auf einem guten Weg - und wie weit der geht, entscheidet sich morgen", zeigte sich der Bundestrainer auf der Pressekonferenz am Mittwoch durchaus optimistisch. Welche Konstellationen in Gruppe E möglich sind und welche Szenarien der DFB-Elf zum Weiterkommen verhelfen würden, seht Ihr nachfolgend.

Der dritte Spieltag der WM-Gruppenphase steht an, Deutschland trifft heute ab 20.00 Uhr auf Costa Rica. Wie kommt die DFB-Auswahl ins Achtelfinale?

Paarung: Costa Rica vs. Deutschland Wettbewerb: Weltmeisterschaft 2022, Vorrunde Datum und Uhrzeit: 1. Dezember 2022 (heute), 20.00 Uhr Austragungsort: Al-Bayt Stadium Schiedsrichterin: Stéphanie Frappart (Frankreich)

WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? Zwischenstand in Gruppe E vor dem 3. Spieltag

In der deutschen Gruppe E ist nahezu jede Konstellation denkbar, die Staffel ist an Spannung kaum zu überbieten. Während die DFB-Auswahl allerdings gewinnen muss, reicht den Spaniern beispielsweise schon ein Remis, um die Runde der letzten 16 zu erreichen. Nachfolgend seht Ihr alle Ergebnisse aus Gruppe E sowie die aktuelle Tabelle vor den beiden abschließenden Begegnungen.

Spanien vier Punkte 8:1 Tore Japan drei Punkte 2:2 Tore Costa Rica drei Punkte 1:7 Tore Deutschland ein Punkt 2:3 Tore

WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? WM-Aus bei Niederlage oder Remis gegen Costa Rica

Mit nur einem Punkt steht Deutschland auf dem vierten Platz seiner Staffel. Sollte gegen Costa Rica kein Sieg gelingen, wäre die DFB-Auswahl nach 2018 zum zweiten Mal in Folge in der WM-Gruppenphase gescheitert.

Es ist übrigens erst das zweite Duell der beiden Teams. 2006 trafen sich Deutschland und Costa Rica ebenfalls in der WM-Gruppenphase, das Eröffnungsspiel entschied die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann mit 4:2 für sich.

WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? DFB-Auswahl und Spanien gewinnen

Bei einem Sieg Deutschlands und einem Erfolg der Spanier über Japan ist die Sache klar: Die Iberer würden mit sieben Punkten den Gruppensieg einfahren, Deutschland reiht sich mit vier Zählern auf dem zweiten Platz ein.

Zwischen Japan und Costa Rica (jeweils drei Punkte) würde dann das Torverhältnis über die abschließende Position in der Staffel entscheiden, von großer Bedeutung wäre diese aber nicht mehr.

WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? DFB-Auswahl gewinnt und Japan vs. Spanien endet remis

Sollten sich Japan und Spanien mit einem Remis trennen, hätten die Iberer fünf und Japan vier Punkte auf dem Konto. Deutschland hätte bei einem gleichzeitigen Erfolg über Costa Rica ebenfalls vier Zähler gesammelt. Sollte dieser mit mehr als zwei Toren Differenz ausfallen, wäre die DFB-Auswahl aufgrund des besseren Torverhältnisses am Ende vor den Japanern auf Platz zwei.

Auch ein Deutschland-Sieg mit nur einem Tor Differenz kann in diesem Szenario schon ausreichen, dann muss Japan insgesamt aber weniger Tore als das deutsche Team schießen. Aktuell stehen beide Nationen bei zwei erzielten Treffern.

WM 2022: Wie kommt Deutschland heute weiter? DFB-Auswahl und Japan gewinnen

Schlägt Japan die spanische Nationalmannschaft, wäre der erste Vorrundengegner Deutschlands mit sechs Punkten definitiv auf Platz eins. Zwischen Deutschland und Spanien, die dann jeweils vier Punkte auf dem Konto hätten, würde es auf die Tordifferenz ankommen. Aufgrund des 7:0-Erfolgs über Costa Rica haben die Spanier (aktuell +7) hier einen klaren Vorteil gegenüber Deutschland (aktuell -1).

Ein Sonderfall greift, falls Deutschland mit 7:0 gegen Costa Rica gewinnt und Spanien mit 1:2 gegen Japan verliert. Dann hätten sowohl Deutschland als auch Spanien eine Tordifferenz von +6, gleich viele Tore erzielt und gleich viele Treffer kassiert – und die Fair-Play-Wertung würde greifen, da das direkte Duell remis endete. Dort hat Spanien aktuell mit zwei Gelben Karten weniger die Nase vorn.

