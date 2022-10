Gruppe D bei der WM 2022: Spielplan, Tabelle, Ergebnisse, Teams – alle Infos zur Vorrunde bei der Weltmeisterschaft

Bei der Weltmeisterschaft 2022 verspricht die Gruppe D mit Titelverteidiger Frankreich viel Spannung. Hier gibt's alle Infos.

Kann Frankreich den WM-Titel verteidigen? Um diese Frage abschließend zu bejahen, muss die Équipe Tricolore vorerst die Gruppe D überstehen. Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet die Weltmeisterschaft 2022 in Katar statt. In diesem Jahr findet die WM somit nicht wie sonst üblich im Sommer, sondern im Winter statt. Der Grund: Der sehr heiße Sommer in Katar.

Im Eröffnungsspiel stehen sich am 20. November Gastgeber Katar und Ecuador gegenüber. Dabei handelt es sich um ein Spiel aus der Gruppe A. Einen Tag später legen die Teams der Gruppe B los und am 22. November absolvieren die Mannschaften der Gruppe C ihre ersten Vorrundenspiele. Die Gruppe D startet dann ebenfalls am Mittwoch, den 22. November.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Gruppe D bei der WM 2022. Spielplan, Tabelle, Ergebnisse und die Teams dieser Vorrundengruppe.

WM 2022: Welche Teams sind in Gruppe D?

In Gruppe D befinden sich gleich vier spannende Teams, allen voran springen einem hier natürlich die Franzosen ins Auge. Australien, Dänemark und Tunesien kämpfen mit dem Weltmeister von 2018 um den Einzug ins Achtelfinale. Der Tabellenerste und -zweite qualifizieren sich für die K.o.-Runde der WM.

Großer Favorit ist in Gruppe D Frankreich. "Les Bleus" gelten als einer der großen Anwärter auf den Titel. Das Team um Trainer Didier Deschamps machte zuletzt allerdings schlechte Erfahrungen mit Dänemark, als man sich in der Nations League mit 0:2 geschlagen geben musste, auch im Hinspiel musste Frankreich eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Die Dänen könnte man somit schon fast als Angstgegner Frankreichs bezeichnen. So oder so verfügt man mit Kylian Mbappé, N'Golo Kanté und Co. über sehr viel Qualität.

Australien und Tunesien gelten zunächst als Außenseiter, haben aber den Ruf, sehr unbequeme Gegner zu sein.

Getty Images

Gruppe D bei der WM 2022: Die Tabelle

PLATZ LAND SPIELE PUNKTE TORE 1 Australien 0 0 - Dänemark 0 0 - Frankreich 0 0 - Tunesien 0 0 -

WM 2022, Gruppe D: Der Spielplan

Wie bereits weiter oben beschrieben, steigen die ersten Spiele der Gruppe D am 22. November. Dort treffen dann Dänemark und Tunesien aufeinander (14 Uhr) sowie Frankreich und Australien (20 Uhr).

Der 2. Spieltag geht am 26. November mit Tunesien gegen Australien (11 Uhr) und Frankreich gegen Dänemark (17 Uhr) weiter. Mehr Klarheit in Sachen Achtelfinale gibt es dann am 30. November, wenn Tunesien auf die Franzosen trifft (16 Uhr) und Australien gegen Dänemark (16 Uhr) um drei Punkte kämpft.

Getty Images

Gruppe D bei der WM 2022: Das sind die Spiele und Ergebnisse

DATUM SPIELTAG PAARUNG ERGEBNIS 22. November, 14 Uhr 1 Dänemark - Tunesien - 22. November, 20 Uhr 1 Frankreich - Australien - 26. November, 11 Uhr 2 Tunesien - Australien - 26. November, 17 Uhr 2 Frankreich - Dänemark - 30. November, 16 Uhr 3 Tunesien - Frankreich - 30. November, 16 Uhr 3 Australien - Dänemark -

WM 2022, Gruppe D: Welche Gegner könnten im Achtelfinale warten?

Die beiden Teams aus Gruppe D werden es im Achtelfinale mit den Mannschaften aus Gruppe C zutun bekommen. Diese besteht aus Argentinien, Mexiko, Polen und Saudi-Arabien.

Der Erste der Gruppe D wird auf den Zweiten der Gruppe C treffen, während der Zweitplatzierte der Gruppe D mit dem Sieger der Gruppe C um das Viertelfinale kämpfen wird. Gut möglich also, dass sich Dänemark im Achtelfinale um Lionel Messi kümmern muss - oder gelingt es ihnen erneut, Frankreich in die Knie zu zwingen?