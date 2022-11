Leckie schießt Australien gegen Dänemark ins Achtelfinale - Der LIVE-TICKER zum Nachlesen

Matthew Leckie schießt Australien gegen Dänemark ins Achtelfinale. GOAL hat die Partie live verfolgt, hier gibt es den LIVE-TICKER zum Nachlesen.

Down Under steht kopf: Außenseiter Australien hat sich in einem "Endspiel" gegen Dänemark erstmals seit 2006 für das Achtelfinale einer Fußball-WM qualifiziert. Die Socceroos besiegten den letztjährigen EM-Halbfinalisten mit 1:0 (0:0) und treffen nach einem spannenden Fernduell mit Tunesien nun in der K.o.-Runde als Gruppenzweiter auf den Sieger der Gruppe C mit Argentinien und Polen.

Matthew Leckie wurde zum Helden für die Australier, der ehemalige Bundesliga-Profi erzielte in der 60. Minute das wahrhaft goldene Tor: Nur wenige Augenblicke zuvor war auf der Videoleinwand angezeigt worden, dass sich Tunesien mit einem Treffer im Parallelspiel auf den zweiten Platz hinter Frankreich geschoben hatte: Für drei Minuten waren damit auch die Australier ausgeschieden.

Dabei hatten sie nach der deutlichen Niederlage (1:4) gegen Titelverteidiger Frankreich mit einem Sieg gegen Tunesien (1:0) das Tor zum Achtelfinale weit aufgestoßen. "Wir wollen unseren Traum wahrmachen", sagte anschließend Jackson Irvine vom Zweitligisten FC St. Pauli, "wenn ich heimkomme, will ich in lauter glückliche Gesichter schauen".

Und glücklich werden sie nun sein. Letztmals hatte Australien vor 16 Jahren in Deutschland im Achtelfinale gestanden, dort war gegen den späteren Weltmeister Italien Schluss: In der fünften Minute der Nachspielzeit verwandelte Francesco Totti damals einen äußerst umstrittenen Foulelfmeter zum 1:0.

Wenig überraschend gerieten die Australier am Mittwoch früh in die Defensive. Dänemark, das bei der EM nach dem Drama um Christian Eriksen erst im letzten Gruppenspiel in die K.o.-Runde und schließlich bis in Halbfinale eingezogen war, machte Druck - offenbarte aber trotz optischer Überlegenheit wie so oft eine große Abschlussschwäche.

Die Australier, erst auf den letzten Drücker für die WM qualifiziert, ließen die Dänen zumeist kommen, setzten auf schnelle Gegenstöße. Allerdings: Wenn sie mal den Ball hatten, dann verloren sie ihn auch schnell wieder. Nach einer halben Stunde verflachte das Spiel zusehends und plätscherte lange Zeit vor sich hin.

Bewegung ins Spiel kam erst, als die Tunesier das 1:0 gegen Frankreich erzielten: Beide Mannschaften mussten jetzt gewinnen. Die Australier brauchten freilich nur wenige Sekunden, um die schlechte Nachricht von der Videotafel zu verarbeiten. Und sie hatten Glück, dass Schiedsrichter Mustapha Ghorbal (Algerien) einen Elfmeterpfiff wegen Abseits zurücknehmen musste (71.).

Australien - Dänemark Anpfiff: 16 Uhr Tore 1:0 Leckie (60.) Aufstellung Australien Ryan – Degenek, Rowles, Souttar, Behich – McGree, Moy – Leckie, Irvine, Goodwin – Duke Aufstellung Dänemark Schmeichel – Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle – Höjbjerg, Jensen – Skov Olsen, Eriksen, Lindström – Braithwaite Gelbe Karten Behich, Degenek / Skov

Abpfiff | Dieses 1:0 haben sich die Australier dank ihres beherzten Auftretens im zweiten Durchgang verdient. Die in der ersten Halbzeit deutlich überlegenen Dänen versäumten es trotz guter Chancen, ein Tor zu erzielen. Die "Socceroos" agierten nach der Pause geschlossener, entschlossener und aggressiver. Zudem waren die Konter nun viel besser und zielstrebiger gespielt. Mit einem Muster-Gegenangriff nach Ballgewinn in der eigenen Hälfte machte Leckie die kleine Sensation klar.

90+4. | Die Dänen bekommen eine Ecke auf der linken Seite zugesprochen. Auch Schmeichel eilt mit in den Strafraum der Australier. Die Hereingabe von Eriksen kommt aber zu nah an Keeper Ryan geflogen, der sie souverän aus der Luft pflücken kann.

90. | Sechs Minuten werden nachgespielt. Sehr großzügig, die Wechsel im zweiten Durchgang dürften nicht so viel Zeit verschlungen haben. Verletzungsunterbrechungen gab es auch keine.

89. | Der aktuelle Matchwinner, Mathew Leckie, verlässt unter Applaus den Rasen. Ajdin Hrustic betritt nun das Feld.

86. | Die australischen Fans werden immer lauter. Das Achtelfinale rückt Sekunde für Sekunde näher.

84. | Die Dänen agieren auf der letztebn Linie nun meist mit zwei, ab und an mit drei Mann. Sie werfen alles nach vorne, aber die Spielstärke und Ballsicherheit der ersten Halbzeit ist komplett abhanden gekommen.

82. | Mitchell Duke geht nun raus, Jamie Maclaren soll hier mit seiner Frischheit für neue Pressing-Impulse und schnelle Gegenangriffe sorgen.

81. | Dänemark kommt zu keinen Torchancen. Australien steht sicher und agiert gegen den Ball sehr aggressiv und selbstbewusst. 58 Prozent gewonnene Duelle bislang geben den "Socceroos" recht.

78. | Australien darf hier keinen Gegentreffer bekommen. Bei einem möglichen Ausgleich der Dänen wären sie ausgeschieden. Mit diesem Druck scheinen die "Socceroos" besser umzugehen als Dänemark, das hier einen Dreier braucht.

75. | Joker Robert Skov kann sich auf links nur mit einem Foul gegen Keanu Baccus helfen und wird folgerichtig verwarnt.

74. | Nun ein Wechsel auf australischer Seite. Bailey Wright kommt für den Angreifer Riley McGree ins Spiel.

71. | Schrecksekunde für Australien: Nach einer Flanke von halblinks geht Dolberg im Strafraum zu Boden. Der Schiedsrichter entscheidet erst auf Elfmeter, wird dann aber von seinem Assistenten überstimmt: Dolberg war vor dem Foul, also zum Zeitpunkt des Passes, im Abseits.

70. | Noch ein offensiver Doppelwechsel bei Dänemark: Andreas Skov Olsen geht runter, der Hoffenheimer Robert Skov kommt rein und Linksverteidiger Joakim Maehle hat ebenfalls Feierabend: Andreas Cornelius kommt in den Sturm.

67. | Behich dribbelt sich in hohem Tempo und mit exzellenter Ballführung auf engem Raum links in den dänischen Strafraum. Der Australier kommt bis zur Grundlinie, sein Mix aus Schuss und Flachpass in den Torraum wird dann von Schmeichel geklärt.

65. | Man muss nicht der Rechenkönig aus der Klasse 4a sein, um zu wissen: Dänemark braucht jetzt mindestens zwei Tore für das Achtelfinale, muss hier gewinnen.

63. | Unfassbar: Die Dänen kontern die tunesische Führung mit einem offensiven Doppelwechsel und dann kommen die Australier um die Ecke mit dem Tor. Australien ist im Moment wieder Zweiter, Dänemark nur Vierter.

60. | Ein mustergültiger Konter der "Socceroos" führt zum 1:0! Aus dem eigenen Strafraum heraus wird der Ball zu Mooy gebracht. Der bedient McGree auf links und der schickt den schnellen Leckie mit einem Flachpass in die Tiefe. Der ehemalige Herthaner dribbelt in den Strafraum und verzögert ein wenig, Schmeichel lässt er mit einem Linksschuss in die rechte untere Ecke keine Chance.

59. | Doppelwechsel bei Dänemark! Der unauffällige Martin Braithwaite geht für den Stürmer Kasper Dolberg und der zentrale Mittelfeldmann Mathias Jensen muss für den Außenbahnspieler Mikkel Damsgaard runter.

57. | Degenek holt sich den gelben Karton ab.

56. | Das 4-4-2 der Australier ist gegen den Ball sehr engmaschig. Lücken, wie es sie nich in den ersten 45 Minuten gab, findet man aktuell keine.

53. | Von den Dänen gab es bislang noch keinen Abschluss in dieser zweiten Halbzeit. Australien lässt sie nun nicht mehr so einfach gewähren.

50. | Die "Socceroos" wirken in der Anfangsphase dieses zweiten Durchgangs griffiger als zuvor. Die Halbzeit-Ansprache von Trainer Graham Arnold war wohl die richtige.

48. | Wieder kommt Australien über links nach vorne. Irvine bekommt dann 14 Meter vor dem Tor die Kugel und drischt direkt drauf. Der unkontrollierte Linksschuss geht weit drüber.

47. | Australien kommt frisch aus der Kabine, Behich versucht es mit rechts aus der Distanz. Der Schuss aus halblinker Position wird abgefälscht und es gibt Ecke für die Australier.

46. | Craig Goodwin macht bei Australien Platz für Keanu Baccus und bei den Dänen ersetzt Alexander Bah Rasmus Kristensen.

46. | Weiter geht es, beide Teams wechseln zur Halbzeit.

Zur Halbzeit | Dänemark ist hier deutlich besser: Mehr Tempo, mehr Zielstrebigkeit und dadurch auch die klar besseren Chancen. Weil es bei den Europäern im Angriffsdrittel aber noch an der Präzision im Passspiel bzw. bei den Flanken hapert, sind hier noch keine Tore gefallen. Australien lässt die Dänen kommen, selbst wird nur ganz selten gekontert. Abschlüsse gibt es von den "Socceroos" nur aus der Distanz. Die Dänen brauchen einen Sieg für das Achtelfinale, werden im zweiten Durchgang weiter auf volle Offensve setzen.

45. | Kurz vor der Halbzeit steht es bei beiden Partien der Gruppe D noch 0:0. Australien bliebe somit Zweiter, wenn sich bis zum Ende der Partie nichts mehr ändert.

41. | Goodwin bedient nun mal Duke auf halblinks. Der fasst sich ein Herz und versuch es mal aus 18 Metern Entfernung. Der Rechtsschuss kommt zu zentral, Schmeichel schließt ihn in seine Pranken.

35. | 5:3 - so steht es nach Torschüssen für die Dänen. Trotz des Drucks hier unbedingt gewinnen zu müssen, strahlen die Männer von Trainer Kasper Hjulmand viel Ruhe und Zuversicht aus.

32. | Für Australien gibt es keine Verschnaufpausen: Die Dänen drücken immer weiter. Sie sind zielstrebiger, spielerisch stärker und auch technisch überzeugender.

29. | Die Dänen bieten One-Touch-Fußball vom feinsten, kombinieren sich flüssig über links in die Tiefe. Eriksen schickt mit letztendlich Lindström, der Tempo aufnimmt, Degenek abschüttelt und im Strafraum dann flach in den Torraum spielt. Es mangelt an der Präzision beim letzten Ball, wieder klären die Australier bevor die Dänen aus guter Distanz zum Abschluss kommen.

27. | Die erfreuliche Nachricht für Australien: Neben dem 0:0 hier sind auch noch keine Tore im Parallelspiel gefallen. Stand jetzt wären die "Socceroos" im Achtelfinale.

25. | Australien spielt hier mit dem Feuer. Sie üben zu wenig Druck auf die spielstarken Dänen aus. Die können sich deshalb immer wieder über ihre schnellen Außenbahnspieler ins offensive Drittel begeben.

22. | Jetzt mal Australien: Über rechts geht es nach vorne. McGree wird per Kopf von Duke in Szene gesetzt, er zieht nach innen und schließt aus 19 Metern mit links ab. Der Schuss ist zu zentral, Schmeichel hält ihn ohne Probleme.

20. | Christensen packt einen überragenden Flugball im Aufbau aus und schickt Maehle links in den Rücken der australischen Abwehr. Der dringt in den Strafraum ein und verschafft sich durch zwei Finten Platz gegen Degenek. Maehle kommt bis zur Grundlinie und spielt das Rund flach und scharf in den Torraum. Keeper Ryan kann mit dem Fuß vor dem einschussbereiten Eriksen klären.

18. | Eriksen bringt eine Freistoßflanke von links in den Strafraum der Australier. Am zweiten Pfosten ist Christensen, doch sein Kopfball geht nur ins Außennetz. Ryan sieht das früh, reagiert gar nicht.

15. | Dänemark schnürt Australien ein. Eriksen bekommt im Zentrum an der Strafraumgrenze den Ball und spielt ihn nach rechts zu Skov Olsen. Der verschafft sich mit einer Körpertäuschung Platz und schließt aus 16 Metern mit rechts ab. Der Schuss geht ein paar Meter über das australische Tor.

11. | Skov Olsen! Der Rechtsaußen wird in die Tiefe geschickt. Die australische Defensive bleibt passiv und wirkt ein wenig verschlafen. Der Däne startet durch, dringt in den Strafraum ein und schließt dort dann aus spitzem Winkel mit rechts ab. Ryan wehrt das Geschoss zur Ecke ab.

7. | Jetzt kommen die Europäer über links: Maehle wird von Lindström auf die Reise geschickt. Auf Höhe des Strafraums flankt der Linksverteidiger mit dem rechten Außenrist in den Torraum. Wieder können die "Socceroos" klären.

5. | Kristensen wird halbrechts freigespielt und bringt die Kugel dann schnell und flach zum ersten Pfosten. Das Rund kommt ein bisschen in den Rücken vom eingelaufenen Skov Olsen. Australien kann in höchster Not klären.

4. | Der gerade Gefoulte ist nun der Täter: Behich zieht den schnellen Skov Olsen, um einen Angriff zu unterbinden. Dafür gibt es Gelb.

Australien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

2. | Die Dänen zeigen hier sehr früh, dass sie heute nicht zurückstecken werden: Skov Olsen läuft Behich an der rechten Seitenlinie in höchstem Tempo an und foult ihn dabei auch. Der Schiedsrichter belässt es bei einer Verwarnung.

1.| Die Partie ist angepfiffen!

Vor Beginn | Schiedsrichter der Partie im Al-Janoub Stadium ist Mustapha Ghorbal aus Algerien. Mokrane Gourari und Abdelhak Etchiali werden ihm assistieren. Maguette Ndiaye aus dem Senegal wird der Vierte Offizielle sein.

Vor Beginn | Australien hatte beim 1:0-Erfolg gegen Tunesien am 2. Spieltag in einigen Situationen durchaus Glück, aber: Die Abwehr hat dichtgehalten. Graham Arnold, der Trainer Australiens, sieht deshalb gute Chancen auf das erste WM-Achtelfinale seit 2006: "Dänemark steht nicht umsonst auf Platz zehn der Weltrangliste. Sie spielen schon lange tollen Fußball in Europa. Wir aber wollen den Fans erneut ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Vor Beginn | Den Dänen macht die EM vor eineinhalb Jahren Mut: Damals hatte "Danish Dynamite" nach zwei Gruppenspielen gar null Zähler auf dem Konto und marschierte dann noch bis ins Halbfinale. "Wir wissen aus der Vergangenheit, dass es auch aus dieser Position heraus am letzten Spieltag noch möglich ist", bekräftigt der Trainer. Die gute Leistung beim knappen 1:2 gegen Frankreich hat den Seinen zudem Selbstvertrauen gegeben.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft in Katar zur Begegnung des 3. Spieltags zwischen Australien und Dänemark.

Australien vs. Dänemark: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Australien:

Ryan – Degenek, Rowles, Souttar, Behich – McGree, Moy – Leckie, Irvine, Goodwin – Duke

Dänemark setzt auf folgende Aufstellung:

Schmeichel – Kristensen, Andersen, Christensen, Maehle – Höjbjerg, Jensen – Skov Olsen, Eriksen, Lindström – Braithwaite

Australien vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Australien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Australien träumt vom Achtelfinale: "Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubern"

Die australische Fußball-Nationalmannschaft will sich im Kampf um ihren ersten WM-Achtelfinaleinzug seit 2006 nur auf sich konzentrieren. "Wir haben keine Zeit, auf das Parallelspiel zu schauen. Wir müssen selbst gewinnen", sagte Nationaltrainer Graham Arnold vor dem Gruppenfinale gegen Dänemark am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ/MagentaTV). Mit einem Sieg im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah stünden die "Socceroos" sicher in der K.o.-Runde. Leistet Titelverteidiger Frankreich gegen Tunesien Schützenhilfe, könnte auch ein Unentschieden reichen. "Wir wollen den Fans erneut ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagte Arnold.

Doch der 59-Jährige weiß um die Stärke der Dänen: "Sie stehen nicht umsonst auf Platz zehn der Weltrangliste. Sie spielen schon lange tollen Fußball in Europa." Das 1:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien hat die Australier in Katar in eine günstige Lage gebracht. "Wir haben viereinhalb Jahre für diese Ausgangsposition gearbeitet. Wenn jetzt nicht jeder zu 100 Prozent gewinnen will, weiß ich auch nicht mehr", sagte Ex-Bundesligaprofi Mathew Leckie.

Quelle: SID

