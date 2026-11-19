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Der Abgang von Luca Reggiani im Winter wird immer wahrscheinlicher, jetzt gibt es auch eine konkrete Ablöseforderung vom BVB.

Angesichts der Fülle an Nachrichten über Luca Reggiani könnte der Eindruck entstehen, der Italiener bekleide beim BVB eine Hauptrolle. Doch das Gegenteil ist der Fall, zumindest in sportlicher Hinsicht.

Aber der Reihe nach: Reggiani kam 2024 aus der Jugend von US Sassuolo zum BVB und verlängerte erst im März dieses Jahres seinen Vertrag in Dortmund bis 2029. Der 18-Jährige war so etwas wie der Shooting-Star der Rückrunde beim Team von Niko Kovac, spielte regelmäßig und feierte seinen ersten Bundesliga-Treffer. Im Juli kamen dann Gerüchte auf, dass der talentierte Innenverteidiger mit einer Rückkehr in die italienische Heimat liebäugele und der BVB gar nicht abgeneigt sei, ihn ziehen zu lassen. Doch Reggiani blieb.

Das Problem: Er entwickelte sich nicht weiter und kam dementsprechend auf wenig Spielzeit unter Kovac. Oder stagniert seine Entwicklung, weil er kaum bei den Profis ran darf? Im Oktober hieß es dann, Reggiani wolle weg. Laut Sky habe die Spielerseite dem BVB mitgeteilt, er wolle es bei einem anderen Verein versuchen, wo er Aussicht auf mehr Spielzeit erhalte. Wenig später vermeldete der Kicker, der BVB traue Reggiani den großen Sprung ohnehin nicht zu und sei an einem Transfer des Italieners im kommenden Winter interessiert.

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Und dieses Szenario eines baldigen Abschieds konkretisiert sich immer mehr, wie auch die Ruhr Nachrichten melden. Demnach wolle der BVB gerne zehn Millionen Euro mit Reggiani erlösen. Zuletzt hieß es aus Italien, die AC Milan sei am 1,94 m langen Abwehrspieler interessiert.

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50 Einsatzminuten bei den Profis stehen für ihn derzeit in dieser Saison zu Buche. Statt in Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal spielt Reggiani mehr in der Youth League, mit der U23 in der Regionalliga und im Premier League International Cup. Im internen Ranking der Innenverteidiger ist er weit abgerutscht.