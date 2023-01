Wann fängt die 2. Abfahrt der Männer in Kitzbühel heute an? Ski Alpin im TV und LIVE STREAM sehen

Der 2. Durchgang auf der Streif steht heute an. Die Infos zur Übertragung des Abfahrtsrennen im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL

Heute (21. Januar 2023) um 11:30 Uhr steht der 2. Durchgang der Abfahrt in Kitzbühel auf dem Programm.

Gestern absolvierten die Ski-Alpin-Athleten den ersten Durchgang der Abfahrt der Streif, heute Vormittag geht es in die zweite Runde. Der Startpunkt der Streif liegt auf 1.665 Metern, bis zur Durchfahrt ins Ziel absolvieren die Männer eine Höhendifferenz von 860 Metern. Das erste Mal wurde die Strecke übrigens bereits im Jahr 1937 befahren. Die Rekordzeit hält seit 1997 der Skirennläufer Fritz Strobl. Nur kurz nach dem Start kommen die Läufer an die sog. Mausefalle und fliegen dabei 80 Meter durch die Luft, bevor sie ihre Ski bei einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h direkt wieder unter Kontrolle bringen müssen.

Bleibt dran, um zu erfahren, wo Ihr das Abfahrtsrennen in Kitzbühel heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Abfahrt der Männer: Alle Daten zum Rennen

Event 2. Abfahrt (Herren) Wettbewerb Ski-Alpin-Weltcup Start 21. Januar - 11:30 Uhr Ort Kitzbühel (Österreich)

Die Abfahrt der Männer: Die Übertragung des Rennens im TV

Falls Ihr den 2. Durchgang des Abfahrtrennens auf der Streif gerne im TV verfolgen wollt, dann habt Ihr die Auswahl zwischen der Übertragung des ZDF und der bei Eurosport2.

Die Abfahrt der Männer: Die Free-TV-Übertragung des ZDF

Das ZDF könnt Ihr selbstverständlich einfach im Free-TV empfangen. Zehn Minuten vor Start des ersten Skirennläufers beginnt bereits die Vorberichterstattung. Moderiert wird das Event von Lena Kesting. Der aus Liechtenstein stammende Ex-Skirennläufer Marco Büchel fungiert als Experte. Als Kommentator könnt Ihr Michael Pfeffer hören.

Die Abfahrt der Männer: Das Rennen bei Eurosport2 sehen

Wie oben beschrieben zeigt auch Eurosport2 ab 11:30 Uhr das Abfahrtsrennen live. Den Sender Eurosport2 könnt Ihr allerdings nicht einfach im frei empfangbaren Fernsehen finden. Eurosport2 könnt Ihr nur im Pay-TV-Programm zu sehen. Wie genau das Ganze funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

Die Abfahrt der Männer: Das Hahnenkamm-Rennen per LIVE-STREAM sehen

Falls Ihr das heutige Abfahrtsrennen im LIVE-STREAM sehen möchtet, dann lest Euch die folgenden Abschnitte aufmerksam durch.

Die Abfahrt der Männer: Der LIVE-STREAM im ZDF

Das ZDF bietet rund um die Uhr einen LIVE-STREAM auf der eigenen Website an, bei dem Ihr das TV-Programm also auch einfach im Internet verfolgen könnt. Ab 11:20 Uhr seht Ihr dort heute also die Übertragung des Rennens aus Kitzbühel. Den Link dafür haben wir hier für Euch herausgesucht.

Die Abfahrt der Männer: Der LIVE-STREAM von Eurosport2

Für die Pay-TV-Übertragung von Eurosport2 müsst Ihr bezahlen, und bei dem dazugehörigen LIVE-STREAM verhält es sich ebenso. Die LIVE-STREAMS von Eurosport sind mittlerweile bei discovery+ zu finden, da Eurosport seit einiger Zeit um US-Konzern Discovery gehört.

Die Preise für ein Abo bei discovery+ könnt Ihr hier nachschauen.

Die Abfahrt der Männer: Mit DAZN den LIVE-STREAM erleben

Wer sich jetzt wundert, warum der LIVE-STREAM des Rennens aus Kitzbühel auch bei DAZN zu sehen ist, den können wir aufklären. DAZN arbeitet nämlich mit Eurosport zusammen, daher werden viele Übertragungen von Eurosport gleichzeitig auch bei DAZN im LIVE-STREAM übertragen.

Um diese LIVE-STREAM-Übertragungen jetzt sehen zu können, braucht Ihr nur ein DAZN-Abo. Die günstigste Variante des DAZN-Abos für 9,99 Euro pro Monat reicht übrigens bereits aus, um diverse Wintersportevents wie den Biathlon- oder Ski-Alpin-Weltcup per LIVE-STREAM sehen zu können.

Alternativ könnt Ihr auch 24,99 Euro pro Monat zahlen und damit u.a. die Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A, NBA, NFL u.v.m. sehen. Die Übertragung des Hahnenkamm-Rennens heute beginnt auch bei DAZN pünktlich um 11:30 Uhr.

