50-Meter-Solo! Diese Aktion sorgt bei Jürgen Klopp für Staunen

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Jürgen Klopp hatte sein drittes Paar Schuhe an, er war pitschnass geworden und doch extrem zufrieden.

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Das Dribbling von Brajan Gruda vor seinem Tor hat Jürgen Klopp in Staunen versetzt.

Jürgen Klopp hatte sein drittes Paar Schuhe an, er war pitschnass geworden und doch extrem zufrieden. Zudem verteilte er ein Sonderlob an einen Debütanten.

"Die Mannschaft hat ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen, dass wir richtig gut sind", lobte der Bundestrainer nach dem 3:1 (2:0) im Belgrader Schmuddelwetter gegen Serbien in der Nations League: "Das war einfach ein guter Abend."

Seine Mannschaft stehe "da, wo sie stehen sollte", betonte Klopp: "Wir wollten dieses Endspiel in Berlin" gegen die niederländische Tormaschine, "das haben wir jetzt. Der erste Auftrag ist, dass die Welt da draußen sieht: Wir können kicken."

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Besonders konnte das Brajan Gruda, der Super-Debütant mit dem 50-Meter-Solo-Tor. "Das ist ja Wahnsinn. Der Linksverteidiger, der arme Kerl!", sagte Klopp im RTL-Interview über den Leipziger Rechtsaußen. "Das Aufflackern der Serben hat Brajan ganz entspannt mal kurz beendet."

Gegen die Niederlande reicht nun ein Sieg sicher zum Einzug ins Viertelfinale. Das Duell mit dem Erzrivalen sei "absolut" ein Endspiel, sagte Kapitän Joshua Kimmich: "Wir freuen uns sehr."