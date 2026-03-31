Arsenals auffällige Absageflut: Klare Forderung an Bayern-Stürmer Harry Kane

Da auch die Arsenal-Spieler Martin Zubimendi (Spanien), Piero Hincapie (Ecuador), William Saliba (Frankreich), Gabriel (Brasilien), Martin Ödegaard (Norwegen), Jurrien Timber (Niederlande), Leandro Trossard (Belgien) ihren jeweiligen Nationalteams aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wittert Agbonlahor ein System dahinter.

Zwar könne er nachvollziehen, dass Arsenal-Coach Mikel Arteta im Saisonendspurt alle Spieler gerne möglichst fit und einsatzbereit hätte. Allerdings gehe dies auf Kosten der Nationalteams, die mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft dann wiederum selbst Probleme bekämen.

"Ich finde es einfach nicht gut, wenn Spieler auf Länderspiele verzichten. Es ist eine Ehre, für sein Land zu spielen. Das passt für mich einfach nicht", klagte Agbonlahor bei talkSPORT und richtete sich dabei direkt an Englands Kapitän Kane: "Wäre ich Harry Kane, würde ich das Thema ansprechen und sagen: 'Kommt schon, Jungs, lasst uns nicht wieder in die Zeit vor vier oder fünf Jahren zurückfallen, als sich Spieler ständig abgemeldet haben.'"

Im äußersten Fall könne man sogar über weitreichende Konsequenzen für Spieler nachdenken, die absichtlich Länderspiele auslassen würden. "Du verpasst das nächstmögliche Premier-League-Spiel, wenn du auf einen Länderspieleinsatz verzichtest. Ich sage dir eins: Die Spieler werden aufhören, abzusagen", so Agbonlahor.