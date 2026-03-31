So muss Three-Lions-Coach Thomas Tuchel für das Freundschaftsspiel am Dienstagabend gegen Japan (20.45 Uhr) auf die vier Gunners-Stars Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke und Eberechi Eze verzichten, die allesamt entweder frühzeitig von der Nationalmannschaft abreisten und nach London zurückkehrten oder die Reise erst gar nicht angetreten hatten.
Arsenals auffällige Absageflut: Klare Forderung an Bayern-Stürmer Harry Kane
Da auch die Arsenal-Spieler Martin Zubimendi (Spanien), Piero Hincapie (Ecuador), William Saliba (Frankreich), Gabriel (Brasilien), Martin Ödegaard (Norwegen), Jurrien Timber (Niederlande), Leandro Trossard (Belgien) ihren jeweiligen Nationalteams aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wittert Agbonlahor ein System dahinter.
Zwar könne er nachvollziehen, dass Arsenal-Coach Mikel Arteta im Saisonendspurt alle Spieler gerne möglichst fit und einsatzbereit hätte. Allerdings gehe dies auf Kosten der Nationalteams, die mit Blick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft dann wiederum selbst Probleme bekämen.
"Ich finde es einfach nicht gut, wenn Spieler auf Länderspiele verzichten. Es ist eine Ehre, für sein Land zu spielen. Das passt für mich einfach nicht", klagte Agbonlahor bei talkSPORT und richtete sich dabei direkt an Englands Kapitän Kane: "Wäre ich Harry Kane, würde ich das Thema ansprechen und sagen: 'Kommt schon, Jungs, lasst uns nicht wieder in die Zeit vor vier oder fünf Jahren zurückfallen, als sich Spieler ständig abgemeldet haben.'"
Im äußersten Fall könne man sogar über weitreichende Konsequenzen für Spieler nachdenken, die absichtlich Länderspiele auslassen würden. "Du verpasst das nächstmögliche Premier-League-Spiel, wenn du auf einen Länderspieleinsatz verzichtest. Ich sage dir eins: Die Spieler werden aufhören, abzusagen", so Agbonlahor.
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Tuchel über Saka und Rice: "Wollten unbedingt dabei sein"
Zumindest im Falle von Rice und Saka hatte Tuchel auf einer Pressekonferenz aufgeklärt, dass bei beiden eine leichte Verletzung vorliege und sie daher nicht einsatzbereit wären. "Sie wurden medizinisch untersucht und wollten unbedingt spielen, nur um die Sache klarzustellen", betonte der Deutsche. "Sie wollten unbedingt dabei sein. Aber es ergab einfach keinen Sinn, dieses Risiko einzugehen."
Zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr wäre ein Einsatz vielleicht möglich gewesen, da Arsenal allerdings noch auf drei Hochzeiten vertreten ist, wäre das Risiko zu hoch gewesen: "Vielleicht, wenn es das letzte Spiel der Saison gewesen, hätten wir sie behalten und alles versucht. Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison hat es einfach keinen Sinn ergeben. Das Risiko, dass es schlimmer wird, war einfach viel zu groß", meinte Tuchel.
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.