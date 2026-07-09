WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt?

Weil sowohl Frankreich als auch Spanien ihre Gruppen jeweils als Erster abgeschlossen haben, befinden sich beide Teams auf derselben Seite des Turnierbaums. Schon seit Beginn der K.o.-Phase war daher klar, dass ein Aufeinandertreffen der beiden Titelkandidaten frühestens im Halbfinale möglich ist.

Frankreich setzte sich im Sechzehntelfinale souverän mit 3:0 gegen Schweden durch und bezwang anschließend Deutschland-Bezwinger Paraguay im Achtelfinale mit 1:0. Spanien präsentierte sich ebenfalls in bestechender Form, schaltete zunächst Österreich (3:0) und danach Portugal (1:0) aus. Besonders beeindruckend: Die Iberer haben im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen.

Damit es tatsächlich zum Topduell zwischen Frankreich und Spanien kommt, müssen beide Nationen zunächst das Viertelfinale erfolgreich bestreiten. Die Equipe Tricolore bekommt es am Donnerstag (9. Juli) mit Marokko zu tun, während Europameister Spanien einen Tag später, am Freitag (10. Juli), auf Belgien trifft.

Was muss passieren, damit Frankreich und Spanien im WM-Halbfinale gegeneinander spielen?