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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt?

Weltmeisterschaft
Frankreich - Marokko
Frankreich
Marokko
Spanien - Belgien
Spanien
Belgien

Im Halbfinale der WM 2026 könnte es zu einem echten Gipfeltreffen kommen – für viele Fußballfans wäre es bereits das vorweggenommene Finale. Frankreich und Spanien könnten im Kampf um den Finaleinzug aufeinandertreffen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, wie der Turnierbaum aussieht und wann ein mögliches Duell stattfinden würde, erfahrt Ihr hier.

Frankreich und Spanien zählen bei der WM 2026 zu den heißesten Anwärtern auf den Titel. Beide Teams haben das Viertelfinale erreicht und könnten im weiteren Turnierverlauf im Halbfinale aufeinandertreffen. Für viele Fans und Experten wäre dieses Duell aufgrund der enormen Qualität beider Mannschaften bereits ein Finale vor dem eigentlichen Endspiel.

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Was passieren muss, damit Frankreich und Spanien im Halbfinale der WM 2026 gegenüberstehen, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

  • WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt?

    Weil sowohl Frankreich als auch Spanien ihre Gruppen jeweils als Erster abgeschlossen haben, befinden sich beide Teams auf derselben Seite des Turnierbaums. Schon seit Beginn der K.o.-Phase war daher klar, dass ein Aufeinandertreffen der beiden Titelkandidaten frühestens im Halbfinale möglich ist.

    Frankreich setzte sich im Sechzehntelfinale souverän mit 3:0 gegen Schweden durch und bezwang anschließend Deutschland-Bezwinger Paraguay im Achtelfinale mit 1:0. Spanien präsentierte sich ebenfalls in bestechender Form, schaltete zunächst Österreich (3:0) und danach Portugal (1:0) aus. Besonders beeindruckend: Die Iberer haben im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen.

    Damit es tatsächlich zum Topduell zwischen Frankreich und Spanien kommt, müssen beide Nationen zunächst das Viertelfinale erfolgreich bestreiten. Die Equipe Tricolore bekommt es am Donnerstag (9. Juli) mit Marokko zu tun, während Europameister Spanien einen Tag später, am Freitag (10. Juli), auf Belgien trifft.

    Was muss passieren, damit Frankreich und Spanien im WM-Halbfinale gegeneinander spielen?

    • Frankreich und Spanien gewinnen ihr jeweiliges Viertelfinale
    • Frankreich und Spanien treffen am 14. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit in Dallas aufeinander

    • Werbung
  • wm-pokal-1200Getty Images

    WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Übertragung im TV und Livestream

    Sämtliche Partien der WM 2026 – darunter auch die Viertelfinalspiele von Frankreich und Spanien – sind live bei MagentaTV zu sehen. Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle Begegnungen des Turniers und zeigt 44 davon exklusiv.

    Die Viertelfinalduelle werden allerdings auch im Free-TV übertragen: Frankreich gegen Marokko läuft in der ARD, Spanien gegen Belgien ist im ZDF zu sehen. Möglich macht das eine Sublizenzvereinbarung, durch die sich die öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte an zahlreichen WM-Partien gesichert haben. Sollte es im Halbfinale tatsächlich zum Duell zwischen Frankreich und Spanien kommen, wäre auch dieses Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

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  • WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Die Viertelfinals im Überblick

    DatumUhrzeit (MESZ)BegegnungTV-Übertragung
    Do., 09.07.202622:00 UhrFrankreich vs. MarokkoARD / MagentaTV
    Fr., 10.07.202621:00 UhrSpanien vs. BelgienZDF / MagentaTV
    Sa., 11.07.202623:00 UhrNorwegen vs. EnglandMagentaTV
    So., 12.07.202603:00 UhrArgentinien vs. SchweizMagentaTV

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  • Lamine Yamal Michael Olise Spain France 2026Getty/GOAL

    WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Weg ins Finale

    RundeBegegnung
    ViertelfinaleFrankreich - Marokko
    ViertelfinaleSpanien - Belgien
    ViertelfinaleNorwegen - England
    ViertelfinaleArgentinien - Schweiz
    HalbfinaleFrankreich/Marokko - Spanien/Belgien
    HalbfinaleNorwegen/England - Argentinien/Schweiz
    FinaleFrankreich/Marokko/Spanien/Belgien - Norwegen/England/ Argentinien/Schweiz
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