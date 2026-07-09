Was passieren muss, damit Frankreich und Spanien im Halbfinale der WM 2026 gegenüberstehen, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt?
WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt?
Weil sowohl Frankreich als auch Spanien ihre Gruppen jeweils als Erster abgeschlossen haben, befinden sich beide Teams auf derselben Seite des Turnierbaums. Schon seit Beginn der K.o.-Phase war daher klar, dass ein Aufeinandertreffen der beiden Titelkandidaten frühestens im Halbfinale möglich ist.
Frankreich setzte sich im Sechzehntelfinale souverän mit 3:0 gegen Schweden durch und bezwang anschließend Deutschland-Bezwinger Paraguay im Achtelfinale mit 1:0. Spanien präsentierte sich ebenfalls in bestechender Form, schaltete zunächst Österreich (3:0) und danach Portugal (1:0) aus. Besonders beeindruckend: Die Iberer haben im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Gegentreffer hinnehmen müssen.
Damit es tatsächlich zum Topduell zwischen Frankreich und Spanien kommt, müssen beide Nationen zunächst das Viertelfinale erfolgreich bestreiten. Die Equipe Tricolore bekommt es am Donnerstag (9. Juli) mit Marokko zu tun, während Europameister Spanien einen Tag später, am Freitag (10. Juli), auf Belgien trifft.
Was muss passieren, damit Frankreich und Spanien im WM-Halbfinale gegeneinander spielen?
- Frankreich und Spanien gewinnen ihr jeweiliges Viertelfinale
- Frankreich und Spanien treffen am 14. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit in Dallas aufeinander
- Getty Images
WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Übertragung im TV und Livestream
Sämtliche Partien der WM 2026 – darunter auch die Viertelfinalspiele von Frankreich und Spanien – sind live bei MagentaTV zu sehen. Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle Begegnungen des Turniers und zeigt 44 davon exklusiv.
Die Viertelfinalduelle werden allerdings auch im Free-TV übertragen: Frankreich gegen Marokko läuft in der ARD, Spanien gegen Belgien ist im ZDF zu sehen. Möglich macht das eine Sublizenzvereinbarung, durch die sich die öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte an zahlreichen WM-Partien gesichert haben. Sollte es im Halbfinale tatsächlich zum Duell zwischen Frankreich und Spanien kommen, wäre auch dieses Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.
WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Die Viertelfinals im Überblick
Datum Uhrzeit (MESZ) Begegnung TV-Übertragung Do., 09.07.2026 22:00 Uhr Frankreich vs. Marokko ARD / MagentaTV Fr., 10.07.2026 21:00 Uhr Spanien vs. Belgien ZDF / MagentaTV Sa., 11.07.2026 23:00 Uhr Norwegen vs. England MagentaTV So., 12.07.2026 03:00 Uhr Argentinien vs. Schweiz MagentaTV
- Getty/GOAL
WM 2026: Was muss passieren, damit Frankreich im Halbfinale gegen Spanien spielt? Weg ins Finale
Runde Begegnung Viertelfinale Frankreich - Marokko Viertelfinale Spanien - Belgien Viertelfinale Norwegen - England Viertelfinale Argentinien - Schweiz Halbfinale Frankreich/Marokko - Spanien/Belgien Halbfinale Norwegen/England - Argentinien/Schweiz Finale Frankreich/Marokko/Spanien/Belgien - Norwegen/England/ Argentinien/Schweiz
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