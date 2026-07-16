WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister?

Ein Doppelschlag beschert die Reise nach New York: Argentinien steht dicht vor der Verteidigung der Weltmeisterschaft, ist nach 2022 nämlich auch 2026 in das Finale eingezogen. Nach dem Triumph in Katar gegen Frankreich bekommen Lionel Messi und Co. es in den USA mit Spanien zu tun.

Das Endspiel der WM findet am Sonntag, den 19. Juli, im MetLife Stadium in East Rutherford statt, nicht weit entfernt von Manhattan. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Während die Iberer das Ticket zum Finale dank eines 2:0 gegen den vermeintlichen Top-Favoriten Frankreich gelöst hatten, zog Argentinien mit einem 2:1 gegen England nach. Die Briten gingen durch Anthony Gordon in Führung (55.) woraufhin Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2) dieses Halbfinale noch vor der Verlängerung drehten.