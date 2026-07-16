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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Filip Knopp

WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister?

Argentinien

Argentinien folgt Spanien in das Finale der WM 2026. Wie oft sind die Südamerikaner bisher Weltmeister geworden? Und wann? GOAL blickt zurück.

Ein Doppelschlag beschert die Reise nach New York: Argentinien steht dicht vor der Verteidigung der Weltmeisterschaft, ist nach 2022 nämlich auch 2026 in das Finale eingezogen. Nach dem Triumph in Katar gegen Frankreich bekommen Lionel Messi und Co. es in den USA mit Spanien zu tun. 

Das Endspiel der WM findet am Sonntag, den 19. Juli, im MetLife Stadium in East Rutherford statt, nicht weit entfernt von Manhattan. Anstoß ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

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Während die Iberer das Ticket zum Finale dank eines 2:0 gegen den vermeintlichen Top-Favoriten Frankreich gelöst hatten, zog Argentinien mit einem 2:1 gegen England nach. Die Briten gingen durch Anthony Gordon in Führung (55.) woraufhin Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2) dieses Halbfinale noch vor der Verlängerung drehten.

  • BIO-MARADONA-TROPHYAFP

    WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister?

    Setzt sich Argentinien jetzt auch gegen Spanien durch, wäre das gleichbedeutend mit dem vierten WM-Titel. Die Albiceleste wurde in der Historie bis dato dreimal Weltmeister: 1978, 1986 und eben 2022. 

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister? - Die drei Titelerfolge

    1978 triumphierten die Argentinier bei ihrer damaligen Heim-WM. Im Finale behielten sie gegen die Niederlande die Oberhand, gewannen nach Verlängerung 3:1. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. 

    Argentinien - Niederlande 3:1 n. V.
    Datum25. Juni 1978
    StadionEstadio Monumental, Buenos Aires
    Zuschauer71.483
    Tore1:0 Kempes (38.), 1:1 Nanninga (82.), 2:1 Kempes (105.), 3:1 Bertoni (115.)
    ArgentinienFillol - Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini - Ardiles (66. Larrosa), Gallego, Kempes - Bertoni, Luque, Ortiz (75. Houseman) / Trainer: Cesar Luis Menotti
    NiederlandeJongbloed - Jansen (73. Suubier), Brandts, Krol, Poortvilet - Neeskens, Haan, W. van de Kerkhof - R. van de Kerkhof, Rep (59. Nanninga), Rensenbrink / Trainer: Ernst Happel
    SchiedsrichterSergio Gonella (Italien)

    1986 jubelten die Südamerikaner schließlich in Mexiko, das Endspiel gegen Deutschland entschieden sie mit einem 3:2 für sich. Diego Maradona wurde zum Weltmeister.

    Argentinien - Deutschland3:2
    Datum29. Juni 1986
    StadionAztekenstadion, Mexiko-Stadt
    Zuschauer114.600
    Tore1:0 Brown (23.), 2:0 Valdano (56.), 2:1 Rummenigge (74.), 2:2 Völler (81.), 3:2 Burruchaga (84.)
    ArgentinienPumpido - Cuciuffo, Brown, Ruggeri - Giusti, Burruchaga (90. Trobbiani), Batista, Enrique, Olarticoechea - Valdano, Maradona
    DeutschlandSchumacher - Berthold, Förster, Jakobs, Briegel, Brehme - Eder, Magath (62. D. Hoeneß), Matthäus - Rummenigge, Allofs (46. Völler) / Teamchef: Franz Beckenbauer
    SchiedsrichterRomualdo Arppi Filho (Brasilien)

    Messi, der andere ganz große Stolz dieser Nation, machte es ihm 36 Jahre später nach. In Katar spielte sich zwischen Argentinien und Frankreich das vermeintlich beste WM-Finale der Geschichte ab: 2:0-Führung für die Albiceleste zur Halbzeit, 2:2 nach 90 Minuten, 3:3 nach 120 Minuten – und dann das Elfmeterschießen, das Argentinien 4:2 gewann.

    Argentinien - Frankreich3:3 n. V., 4:2 i. E.
    Datum18. Dezember 2022
    StadionLusail Iconic Stadium, Doha, Katar
    Zuschauer88.966
    Tore1:0 Messi (23./FE), 2:0 Di Maria (36.), 2:1 Mbappe (80./FE), 2:2 Mbappe (81.), 3:2 Messi (109.), 3:3 Mbappe (118./HE)
    ArgentinienE. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - Di Maria (64. Acuna), De Paul (102. Paredes), E. Fernandez, Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Alvarez (102. L. Martinez) / Trainer: Lionel Scaloni
    FrankreichLloris - Kounde (120.+1 Disasi), Varane (112. Konate), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) - Tchouameni, Rabiot (96. Fofana) - Dembele (41. Kolo Muani), Griezmann, (71. Coman) Mbappe - Giroud (41. Thuram) / Trainer: Didier Deschamps
    SchiedsrichterSzymon Marciniak (Polen)

  • WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister? - Die argentinische WM-Historie

    Argentinien steht bei 19 WM-Teilnahmen. Sechsmal gehörte das Land bisher zu den Finalisten, 2026 nicht eingeschlossen. Dreimal hielten die Himmelblauen am Ende den goldenen Pokal in den Händen, dreimal aber auch eben nicht. 1930, 1990 und 2014 wurde Argentinien jeweils Vize-Weltmeister.

    Bei der ersten WM jemals (1930) scheiterte Argentinien an Gastgeber Uruguay (2:4), danach zweimal gegen Deutschland (0:1, 0:1 n. V.). Immer, wenn Argentinien ins Halbfinale kam, zog es dann auch ins Endspiel ein – so auch 2026.

    Argentinien: WM-Historie der argentinischen Nationalmannschaft

    JahrAbschneiden
    2026Finale
    2022WELTMEISTER (3)
    2018Achtelfinale
    2014Vize-Weltmeister
    2010Viertelfinale
    2006Viertelfinale
    2002Vorrunde
    1998Viertelfinale
    1994Achtelfinale
    1990Vize-Weltmeister
    1986WELTMEISTER (2)
    19822. Finalrunde
    1978WELTMEISTER (1)
    19742. Finalrunde
    1970keine Teilnahme
    1966Viertelfinale
    1962Vorrunde
    1958Vorrunde
    1954keine Teilnahme
    1950keine Teilnahme
    1946WM fand nicht statt
    1942WM fand nicht statt
    1938keine Teilnahme
    1934Achtelfinale
    1930Vize-Weltmeister

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