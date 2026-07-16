WM 2026: Wann und wie oft war Argentinien schon Weltmeister?

1978 triumphierten die Argentinier bei ihrer damaligen Heim-WM. Im Finale behielten sie gegen die Niederlande die Oberhand, gewannen nach Verlängerung 3:1. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.
|Argentinien - Niederlande
|3:1 n. V.
|Datum
|25. Juni 1978
|Stadion
|Estadio Monumental, Buenos Aires
|Zuschauer
|71.483
|Tore
|1:0 Kempes (38.), 1:1 Nanninga (82.), 2:1 Kempes (105.), 3:1 Bertoni (115.)
|Argentinien
|Fillol - Olguin, Galvan, Passarella, Tarantini - Ardiles (66. Larrosa), Gallego, Kempes - Bertoni, Luque, Ortiz (75. Houseman) / Trainer: Cesar Luis Menotti
|Niederlande
|Jongbloed - Jansen (73. Suubier), Brandts, Krol, Poortvilet - Neeskens, Haan, W. van de Kerkhof - R. van de Kerkhof, Rep (59. Nanninga), Rensenbrink / Trainer: Ernst Happel
|Schiedsrichter
|Sergio Gonella (Italien)
1986 jubelten die Südamerikaner schließlich in Mexiko, das Endspiel gegen Deutschland entschieden sie mit einem 3:2 für sich. Diego Maradona wurde zum Weltmeister.
|Argentinien - Deutschland
|3:2
|Datum
|29. Juni 1986
|Stadion
|Aztekenstadion, Mexiko-Stadt
|Zuschauer
|114.600
|Tore
|1:0 Brown (23.), 2:0 Valdano (56.), 2:1 Rummenigge (74.), 2:2 Völler (81.), 3:2 Burruchaga (84.)
|Argentinien
|Pumpido - Cuciuffo, Brown, Ruggeri - Giusti, Burruchaga (90. Trobbiani), Batista, Enrique, Olarticoechea - Valdano, Maradona
|Deutschland
|Schumacher - Berthold, Förster, Jakobs, Briegel, Brehme - Eder, Magath (62. D. Hoeneß), Matthäus - Rummenigge, Allofs (46. Völler) / Teamchef: Franz Beckenbauer
|Schiedsrichter
|Romualdo Arppi Filho (Brasilien)
Messi, der andere ganz große Stolz dieser Nation, machte es ihm 36 Jahre später nach. In Katar spielte sich zwischen Argentinien und Frankreich das vermeintlich beste WM-Finale der Geschichte ab: 2:0-Führung für die Albiceleste zur Halbzeit, 2:2 nach 90 Minuten, 3:3 nach 120 Minuten – und dann das Elfmeterschießen, das Argentinien 4:2 gewann.
|Argentinien - Frankreich
|3:3 n. V., 4:2 i. E.
|Datum
|18. Dezember 2022
|Stadion
|Lusail Iconic Stadium, Doha, Katar
|Zuschauer
|88.966
|Tore
|1:0 Messi (23./FE), 2:0 Di Maria (36.), 2:1 Mbappe (80./FE), 2:2 Mbappe (81.), 3:2 Messi (109.), 3:3 Mbappe (118./HE)
|Argentinien
|E. Martinez - Molina (91. Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (120.+1 Dybala) - Di Maria (64. Acuna), De Paul (102. Paredes), E. Fernandez, Mac Allister (116. Pezzella) - Messi, Alvarez (102. L. Martinez) / Trainer: Lionel Scaloni
|Frankreich
|Lloris - Kounde (120.+1 Disasi), Varane (112. Konate), Upamecano, T. Hernandez (71. Camavinga) - Tchouameni, Rabiot (96. Fofana) - Dembele (41. Kolo Muani), Griezmann, (71. Coman) Mbappe - Giroud (41. Thuram) / Trainer: Didier Deschamps
|Schiedsrichter
|Szymon Marciniak (Polen)