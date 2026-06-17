WM 2026 Toronto: Der ultimative Ticketguide Spielplan BMO Field, Ticketpreise und Infos zu den Kanada-Spielen

Das BMO Field in Toronto zählt zu den zwölf Gastgeberorten der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und richtet sechs Partien aus: Gruppenspiele, K.o.-Runden und das Auftaktspiel der kanadischen Nationalmannschaft.

Das BMO Field ist seit langem die Heimspielstätte des Toronto FC in der Major League Soccer und der Toronto Argonauts in der Canadian Football League. Das Jahr 2026 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions.

Obwohl das Stadion derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer bietet, plant MLSE Modernisierungen und den Aufbau temporärer Sitzplätze, um die WM-Spiele auszurichten.

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