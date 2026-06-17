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Houston Dynamo v Toronto FCGetty Images Sport

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WM 2026 Toronto: Der ultimative Ticketguide Spielplan BMO Field, Ticketpreise und Infos zu den Kanada-Spielen

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Wenn Sie das BMO Field zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen.

Das BMO Field in Toronto zählt zu den zwölf Gastgeberorten der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und richtet sechs Partien aus: Gruppenspiele, K.o.-Runden und das Auftaktspiel der kanadischen Nationalmannschaft.

Das BMO Field ist seit langem die Heimspielstätte des Toronto FC in der Major League Soccer und der Toronto Argonauts in der Canadian Football League. Das Jahr 2026 markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions. 

Obwohl das Stadion derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer bietet, plant MLSE Modernisierungen und den Aufbau temporärer Sitzplätze, um die WM-Spiele auszurichten.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BMO Field statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Mi., 17. JuniGhana gegen Panama (19:00 Uhr ET)160–750 $Tickets
    Sa., 20. JuniDeutschland – Elfenbeinküste (16:00 Uhr ET)300 $ – 1.300 $Tickets
    Di., 23. JuniPanama gegen Kroatien (19:00 Uhr ET)220–950 $Tickets
    Fr., 26. JuniSenegal gegen Irak (15:00 Uhr ET)150–700 $Tickets
    Do., 2. JuliRunde der letzten 32 (19:00 Uhr ET)450–1.750 $Tickets

    Das BMO Field richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele aus: fünf Gruppenspiele und ein K.o.-Spiel der Runde der letzten 32.

  • Wie kaufe ich Tickets für die Weltmeisterschaft in Toronto im BMO Field?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Toronto buchenTickets buchen

  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    BMO Field – Überblick

    Kapazität28.180
    Eröffnungsjahr2010
    NutzerToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Adresse170 Princes’ Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    TicketsTickets
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Geschichte des BMO Field

    Das BMO Field eröffnete 2007 auf dem Gelände des Old Exhibition Stadium, um die Infrastruktur für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 zu verbessern und dem Toronto FC aus der Major League Soccer ein Heimstadion zu bieten. 2016 zogen die Toronto Argonauts in die Arena um, nachdem Bauarbeiter sie so umgestaltet hatten, dass dort sowohl Fußball- als auch Canadian-Football-Spiele stattfinden können.

    Die Anlage startete mit etwas mehr als 20.000 Plätzen und durchlief bereits mehrere Umbauten. Heute finden rund 30.000 Zuschauer Platz, doch weitere Arbeiten sollen das Fassungsvermögen für die Weltmeisterschaft 2026 auf 45.000 erhöhen.

    Neben den Heimspielen des Toronto FC richtete das Stadion 2010, 2016 und 2017 die MLS-Cup-Finals aus.

    Im Jahr 2026 richtet die Arena fünf Gruppenspiele aus, darunter das Eröffnungsspiel Kanadas sowie ein Achtelfinale.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BMO Field?

    Das BMO Field ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 die Heimspielstätte des Toronto FC aus der Major League Soccer. Seit 2016 trägt auch das Canadian-Football-Team Toronto Argonauts dort seine Heimspiele aus.
    LigaLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum BMO Field

    Anfahrt zum BMO Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln

    Die empfehlenswerteste Option für die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum BMO Field ist GO Transit. Die Haltestelle "Exhibition GO Station" liegt neben dem Exhibition Place, nur 2–5 Gehminuten vom Stadion entfernt, und verbindet über die Lakeshore GO-Linie direkt die Union Station.

    Auch Straßenbahnen und Busse der TTC halten in der Nähe. Die Linien 509 Harbourfront und 511 Bathurst bringen dich in Gehweite des Stadions.

    Anfahrt zum BMO Field mit dem Auto

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt meist den Gardiner Expressway oder den Lake Shore Boulevard und folgt der Beschilderung zum BMO Field. Rund um das Stadion gibt es Parkplätze, doch an Veranstaltungstagen müssen Fahrer mit Stau und viel Verkehr rechnen.

  • Führungen durch das BMO Field

    Auf der Website des BMO Field gibt es keinen Hinweis auf offizielle Führungen. Das Stadion öffnet dennoch gelegentlich seine Türen für spezielle Führungen, bei denen Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

    Tickets dafür sollten Sie nur bei vertrauenswürdigen Drittanbietern kaufen. Die neuesten Informationen finden Sie auf den offiziellen Seiten des BMO Field und des Toronto FC.

  • Restaurants und Bars nahe BMO Field

    Im BMO Field verkaufen Imbissstände Snacks und Getränke. Um das Stadion herum finden Sie viele Orte, an denen Sie entspannen und essen können, besonders wenn Sie in einer Gruppe unterwegs sind.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen sowie die Bars und Restaurants an der King West sind gute Treffpunkte vor oder nach dem Spiel. Aktuelle Informationen und Reservierungen an Veranstaltungstagen finden Sie auf Plattformen wie OpenTable oder TripAdvisor.