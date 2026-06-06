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Christian Guinin

WM 2026, spanische Nationalhymne: Warum singt bei Spanien keiner den Text?

Spanien
Weltmeisterschaft

Bei der WM 2026 singt keiner die spanische Nationalhymne mit, wenn sie vor dem Anstoß erklingt. Aber warum ist das so? GOAL erklärt den Hintergrund der Hymne von Spanien.

Bei der anstehenden WM 2026 werden vor den Spielen obligatorisch die beiden Nationalhymnen der jeweiligen Teams abgespielt. Zumeist singen die Spieler ihre Hymne dabei lauthals mit - bei Partien mit spanischer Beteiligung ist das auf Seiten des Europameisters von 2024 jedoch nicht der Fall.

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Der Grund für das Nicht-Mitsingen der Hymne Spaniens ist dabei recht einfach erklärt. Als eine von wenigen Nationalhymnen Europas hat die "Marcha Real", so der offizielle Name des Liedes, keinen Text.

Neben den Südeuropäern kommen auf dem europäischen Kontinent lediglich noch San Marino, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo ohne einen Text aus.

  • WM 2026, spanische Nationalhymne: Warum singt bei Spanien keiner den Text? - Die Geschichte des "Marcha Real"

    In der Geschichte wird die Hymne erstmals im Jahr 1761 im "Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española" (Buch der Ordnung der militärischen Signale der spanischen Infanterie) von Manuel de Espinosa de los Monteros unter dem Titel "Marcha Granadera" (Grenadiermarsch) erwähnt.

    Nachdem die "Marcha Real" während der Zweiten Republik (1930-1939) durch den "Himno de Riego" ersetzt worden war, führte der ehemalige Diktator Frncisco Franco "La Marcha Real" wieder ein. Während seiner Diktatur (1939-1975) wurde die Nationalhymne teilweise mit Versen des Dichters José María Pemán gesungen. Der Text wurde danach jedoch nicht übernommen.

    Die "Marcha Real" hat seit nun über 250 Jahren offiziell keinen Text. Inoffiziell wurden häufig Texte unterlegt, die oft große Popularität erlangten.

    So unternahm im Jahr 2018 die Popsängerin Marta Sánchez einen neuen Anlauf zu einer Textierung, die von Ministerpräsident Mariano Rajoy euphorisch gelobt wurde, bei Musikerkollegen und in der Presse aber eher auf Ablehnung stieß. Ebenfalls 2018 präsentierte Singer-Songwriter Alejandro Abad einen weiteren Textvorschlag.

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  • WM 2026, spanische Nationalhymne: Warum singt bei Spanien keiner den Text? - Die Fakten zur "Marcha Real"

    • Name der Hymne: Marcha Real
    • Komponist: Manuel de Espinosa
    • Jahr der Einführung: 1770
    • Dauer: 1:02 Minuten

  • Spanien bei der WM 2026: Daten und Termine zur Weltmeisterschaft

    DatumEvent
    Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:00 UhrEröffnungsspiel der WM 2026 in Mexiko-Stadt
    Montag, 15. Juni 2026, 18:00 UhrSpanien - Kap Verde
    Sonntag, 21. Juni 2026, 18:00 UhrSpanien - Saudi-Arabien
    Samstag, 27. Juni 2026, 2:00 UhrUruguay - Spanien
    Sonntag, 19. Juli 2026, 21:00 UhrFinale der WM 2026 in New Jersey