WM 2026, spanische Nationalhymne: Warum singt bei Spanien keiner den Text?

Bei der anstehenden WM 2026 werden vor den Spielen obligatorisch die beiden Nationalhymnen der jeweiligen Teams abgespielt. Zumeist singen die Spieler ihre Hymne dabei lauthals mit - bei Partien mit spanischer Beteiligung ist das auf Seiten des Europameisters von 2024 jedoch nicht der Fall.

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Der Grund für das Nicht-Mitsingen der Hymne Spaniens ist dabei recht einfach erklärt. Als eine von wenigen Nationalhymnen Europas hat die "Marcha Real", so der offizielle Name des Liedes, keinen Text.

Neben den Südeuropäern kommen auf dem europäischen Kontinent lediglich noch San Marino, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo ohne einen Text aus.