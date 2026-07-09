Das Estadio BBVA, Heimstadion des CF Monterrey und auch unter dem Spitznamen "El Gigante de Acero" (Der Stahlriese) bekannt, ist neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimstätte von Chivas, eines der drei mexikanischen Austragungsstadien für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das moderne Stadion hat bereits viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 das nächste Kapitel seiner Geschichte.

Im Estadio BBVA finden insgesamt vier WM-Spiele statt, darunter Gruppenspiele und K.-o.-Spiele.

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