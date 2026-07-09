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WM 2026 Monterrey: Der ultimative Ticketguide – Spielplan Estadio BBVA, Spielinfos und alles zum Spielort

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Wenn Sie das Estadio BBVA zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen möchten, sind Sie bei uns richtig.

Das Estadio BBVA, Heimstadion des CF Monterrey und auch unter dem Spitznamen "El Gigante de Acero" (Der Stahlriese) bekannt, ist neben dem historischen Estadio Azteca und dem Estadio Akron, der Heimstätte von Chivas, eines der drei mexikanischen Austragungsstadien für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Das moderne Stadion hat bereits viele Spiele von Monterrey und der mexikanischen Nationalmannschaft gesehen und schreibt 2026 das nächste Kapitel seiner Geschichte.

Im Estadio BBVA finden insgesamt vier WM-Spiele statt, darunter Gruppenspiele und K.-o.-Spiele.

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA statt?

    DatumSpielplanEndstände
    Sa., 20. JuniTunesien gegen Japan (22:00 Uhr CT)0:4
    Mi., 24. JuniSüdafrika gegen Südkorea (19:00 Uhr CT)1:0
    Mo., 29. JuniAchtelfinale: Niederlande gegen Marokko (19:00 Uhr CT)1:1 (Marokko gewinnt im Elfmeterschießen)

    Das Estadio BBVA richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt vier Partien aus: drei Gruppenspiele und eine Partie der Runde der letzten 32.

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  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Monterrey im Estadio BBVA?

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarkts.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Übersicht über das Estadio BBVA Stadium

    Kapazität53.500
    Eröffnungsjahr2015
    MieterCF Monterrey (Liga MX)
    Adressev. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Mexiko
    EintrittskartenEintrittskarten

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  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Geschichte des Estadio BBVA

    Das Estadio BBVA, 2015 als Estadio BBVA Bancomer eröffnet, ist seitdem die neue Heimstätte des CF Monterrey und löste das seit 1950 bestehende Estadio Tecnológico ab.

    Im ersten Spiel besiegte Monterrey den portugiesischen Club Benfica mit 3:0. Das Stadion gilt als Meisterwerk moderner Architektur und beeindruckt mit klarer Optik und hochwertigen Einrichtungen.

    Neben den Heimspielen von Monterrey fanden im Estadio BBVA bereits Endspiele der Copa MX, der CONCACAF Champions League sowie Partien der mexikanischen Nationalmannschaft statt.

    Das Stadion richtet auch große Kulturveranstaltungen aus, etwa Konzerte von Coldplay, The Weeknd, Shakira und anderen.

    Bei der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio BBVA vier Spiele statt: drei Gruppenspiele und eine Partie der Runde der letzten 32.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio BBVA

    Der Liga-MX-Verein CF Monterrey ist der einzige Nutzer des Estadio BBVA 
    MannschaftLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Anfahrt zum Estadio BBVA

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Um zum Estadio BBVA zu gelangen, nutzen Sie die Metrorrey-Linie 1 (L01). Die U-Bahn hält an der Station Exposición, von dort sind es etwa zehn Minuten zu Fuß zum Stadion.

    Mehrere Buslinien halten in der Nähe des Stadions, darunter die Linien 214, 223, TME und 093. Die Haltestelle "Pablo Livas (Estadio BBVA)" liegt nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt.

    Anfahrt zum Estadio BBVA mit dem Auto 

    Die Avenida Constitución (Autobahn 85D) und die Carretera Miguel Alemán (Autobahn 54D) führen zum Estadio BBVA. Die Abfahrten zur Avenida Pablo Livas oder nach La Pastora sind an Veranstaltungstagen klar beschildert und leiten die Fans zum Stadion.

  • Führungen durch das Estadio Banorte

    Wegen laufender Renovierungsarbeiten bietet das Estadio Banorte derzeit keine Stadionführungen an. Normalerweise können Fans das ganze Jahr über bei der "Azteca Tour" das Stadion besichtigen.

    Dabei betreten die Gäste das Spielfeld, erkunden die Umkleideräume, gehen durch die Pressetribüne und den Marathontunnel und sehen Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Bars nahe dem Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Essensmöglichkeiten. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events kehren viele Fans in die kleinen Restaurants oder Taco-Läden in der Umgebung ein. Die Lokale sind nicht gehoben, doch sie servieren authentisches mexikanisches Streetfood.

    Wer lieber in Ruhe essen möchte, findet im "Restaurante Parque Asturias", im "Cachito de Cuba" und im "Lucrecia Coyoacán" passende Plätze – besonders für Gruppen.