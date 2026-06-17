Das Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieben Spiele aus: Partien der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

48 Mannschaften kämpfen um den Titel; das Turnier läuft im Juni und Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

In seiner 23-jährigen Geschichte richtete das Stadion zahlreiche Events aus, darunter NFL- und MLS-Spiele, internationale Fußballpartien, College-Football und Konzerte mit Weltstars.

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