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Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
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WM 2026 Boston: Der ultimative Ticketguide Spielplan Gillette Stadium, Gruppenspiele und alle Infos zum Gastgeberort

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Wenn Sie das Gillette Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Das Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts, richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sieben Spiele aus: Partien der Gruppenphase und der K.o.-Runde.

48 Mannschaften kämpfen um den Titel; das Turnier läuft im Juni und Juli in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

In seiner 23-jährigen Geschichte richtete das Stadion zahlreiche Events aus, darunter NFL- und MLS-Spiele, internationale Fußballpartien, College-Football und Konzerte mit Weltstars.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Gillette Stadium statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisTickets
    Fr, 19. JuniSchottland gegen Marokko (18:00 Uhr ET)180–850 $Tickets
    Di, 23. JuniEngland gegen Ghana (16:00 Uhr ET)350 $ – 1.500 $Tickets
    Fr., 26. JuniNorwegen gegen Frankreich (15:00 Uhr ET)380 $ – 1.600 $Tickets
    Mo., 29. JuniRunde der letzten 32 (16:30 Uhr ET)450 $ – 1.800 $Tickets
    Do, 9. JuliViertelfinale (16:00 Uhr ET)800 $ – 3.200 $Tickets

    Das Gillette Stadium richtet während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sieben Partien aus: fünf Gruppenspiele, ein K.o.-Spiel der Runde der letzten 32 sowie das Viertelfinale.

  • WM-Tickets für Boston im Gillette Stadium kaufen

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell beendet.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

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  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Überblick über das Gillette Stadium

    Kapazität65.878
    Eröffnungsjahr2002
    NutzerNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adresse1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, USA
    TicketsEintrittskarten
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Die Geschichte des Gillette Stadiums

    Bauarbeiter errichteten das Gillette Stadium 2002 als Ersatz für das alte Foxborough Stadium. Seitdem dient es als neue Heimstätte der New England Patriots und später auch des MLS-Vereins New England Revolution. Ursprünglich trug es den Namen "CMGI Field", doch Gillette kaufte später die Namensrechte und benannte es um.

    Seit der Eröffnung erlebte die Arena zahlreiche Spiele, unvergessliche Momente, legendäre Sportler und Auftritte weltbekannter Künstler. 2023 modernisierte man die Arena für 250 Millionen Dollar. Seither gilt sie als hochmoderne Anlage. Ein Highlight ist der 22-stöckige Turm "The Lighthouse", der Fans einen 360-Grad-Blick auf das Stadion und auf Boston bietet. 

    2024 bestritt Lionel Messi mit Inter Miami hier ein Spiel gegen die Heimmannschaft. Vor Kurzem enthüllte der Club vor dem Stadion eine Statue für die Patriots-Legende Tom Brady.

    Jetzt folgt das nächste Kapitel: Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtet das Gillette Stadium sieben Spiele aus. Welche Höhepunkte dann folgen, steht noch nicht fest.

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Gillette Stadium?

    Das Gillette Stadium ist derzeit die Heimspielstätte der New England Patriots aus der NFL; direkt vor dem Stadion steht eine Statue von Tom Brady zu Ehren des Quarterbacks. Es dient außerdem als Heimstadion des MLS-Vereins New England Revolution.

    MannschaftLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Gillette Stadium

    Anfahrt zum Gillette Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Die beste und effizienteste Möglichkeit, das Gillette Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, ist die Nutzung des MBTA Rail Commuter-Dienstes, der vom Bahnhof South Boston zum Bahnhof Foxboro fährt, der direkt neben dem Stadion liegt. Die Hin- und Rückfahrt kostet in der Regel etwa 20 US-Dollar, und reisende Fans können ihr Ticket über die mTicket-App der MBTA buchen

    Anfahrt zum Gillette Stadium mit dem Auto 

    Für die Anreise mit dem Auto erreichen Sie das Stadion über die I-95 und die I-495. In der Nähe stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Kaufen Sie Ihr Parkticket vorab, um Wartezeiten zu vermeiden, besonders an Veranstaltungstagen. 

  • Führungen durch das Gillette Stadium

    Derzeit bietet das Gillette Stadium keine öffentlichen oder privaten Führungen an. Besucher können jedoch weiterhin zum "The Lighthouse" gehen. Von dort haben sie einen weiten Blick über das gesamte Stadion und die Umgebung. Außerdem können Sie die "Patriots Hall of Fame" erkunden. Das Museum zeigt die Geschichte des Teams. Danach können Sie im "Patriots ProShop" offizielle Fanartikel kaufen und ein besonderes Fan-Erlebnis genießen.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des Gillette Stadiums

    Das Gillette Stadium liegt direkt am Patriot Place, einem von der Kraft Group gebauten Open-Air-Einkaufszentrum mit vielen Gastronomiebetrieben und einem besonderen Stadionerlebnis. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie und weitere Restaurants sind bei Gästen beliebt und reichen von Pizza und Steaks bis zu Cocktails und Live-Musik. 

    Fans können außerdem die "Patriot Hall of Fame" besuchen, ein Museum, das der Geschichte der New England Patriots gewidmet ist. 