Wird die Kaderplanung des BVB mal eben völlig über den Haufen geworfen?

Schlotterbeck und Nmecha entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu unumstrittenen Ankern des BVB. Entsprechend groß war in Dortmund die Erleichterung, als sie im Frühling ihre Verträge verlängerten. Schlotterbeck bis 2031, Nmecha bis 2030. Dass sie tatsächlich bis dahin in Dortmund spielen, galt schon zum Zeitpunkt der Unterschriften als unwahrscheinlich. Nun erscheint es aber sogar denkbar, dass beide trotz ihrer jüngsten Verlängerungen überhaupt gar nie mehr für den BVB auflaufen.

Schlotterbeck ließ sich vorsorglich eine spezielle WM-Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben. Bis eine Woche nach dem Finale am 19. Juli darf er für 50 bis 60 Millionen Euro zu einem von drei ausgewählten Topklubs wechseln. Übereinstimmenden Berichten zählen dazu Real Madrid und der FC Liverpool, nicht aber der FC Bayern.

Angeblich soll sich der neue Real-Trainer Jose Mourinho sehr für Schlotterbeck interessieren, die festgeschriebene Ablösesumme wäre für die Madrilenen kein Problem. "Gute Spieler sind immer willkommen. Ich würde mich sehr freuen", sagte Antonio Rüdiger am Mittwoch im DFB-Camp in Winston-Salem. Rüdiger verlängerte kürzlich seinen Vertrag bei Real und würde im Fall eines Wechsel Schlotterbecks künftig auch bei Real mit ihm um Spielzeiten konkurrieren.