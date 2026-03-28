"Wir werden gewinnen!" Bosnien warnt Italien vor "brutalem Match" in WM-Playoffs

Sein Versuch war der entscheidende Moment im Elfmeterschießen zwischen Wales und Bosnien und bescherte den 'Drachen' den Einzug ins Finale der WM-Playoffs. Kerim Alajbegovic, ein 18-Jähriger, der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht und gerade seine Rückkehr aus Salzburg zum Saisonende bestätigt hat, ist das neue Gesicht einer Nationalmannschaft, die nun davon träumt, Italien zu überraschen, das zu Hause Nordirland mit 2:0 besiegte.

In Zenica wird das Bilino-Polje-Stadion ein wahrer Hexenkessel sein - und im Gespräch mit La Gazzetta dello Sport bestätigte der offensive Flügelspieler, dass seine Mannschaft zuversichtlich ist, sich vor eigenem Publikum das WM-Ticket zu sichern.