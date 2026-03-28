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Emanuele Tramacere

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"Wir werden gewinnen!" Bosnien warnt Italien vor "brutalem Match" in WM-Playoffs

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Bosnien und Herzegowina - Italien
K. Alajbegovic

Bosnien trifft im Playoff-Finale auf Italien und baut auf die Unterstützung der Fans in "einem der lautesten Stadien in Europa".

Sein Versuch war der entscheidende Moment im Elfmeterschießen zwischen Wales und Bosnien und bescherte den 'Drachen' den Einzug ins Finale der WM-Playoffs. Kerim Alajbegovic, ein 18-Jähriger, der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht und gerade seine Rückkehr aus Salzburg zum Saisonende bestätigt hat, ist das neue Gesicht einer Nationalmannschaft, die nun davon träumt, Italien zu überraschen, das zu Hause Nordirland mit 2:0 besiegte.

In Zenica wird das Bilino-Polje-Stadion ein wahrer Hexenkessel sein - und im Gespräch mit La Gazzetta dello Sport bestätigte der offensive Flügelspieler, dass seine Mannschaft zuversichtlich ist, sich vor eigenem Publikum das WM-Ticket zu sichern.

  • Alajbegovic: "Dzeko ist für uns eine echte Legende"

    Für Alajbegovic ist besonders der 40-jährige Edin Dzeko, der für Schalke aktuell die 2. Bundesliga aufmischt, ein Vorbild und besonderer Spieler: "Ich bin noch sehr jung – ich bin erst 18 –, aber Edin ist für uns eine echte Legende. Wir sind alle stolz auf das, was er hier leistet; außerdem ist er ein unglaublicher Mensch. Der Elfmeter? Ich bin ganz unbekümmert zum Punkt gegangen; ich wollte einfach nur treffen, war überzeugt, dass ich es schaffen würde, und genau so ist es dann auch gekommen", sagte er.

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  • "Italien? Wir werden gewinnen, es wird ein brutales Spiel!"

    Mit der Unterstützung Dzekos hat Alajbegovic deswegen auch keine Angst vor der Squadra Azzurra, die sich am Dienstag aus seiner Sicht auf einen heißen Tanz einstellen soll: "Italien? Wir wissen, dass sie eine gute Mannschaft sind, aber wir werden gewinnen. Wir müssen gewinnen. Wir spielen zu Hause, im Stadion wird die Stimmung elektrisierend sein, es wird ein brutales Spiel."

  • Bosnien vor Italien-Duell: "Eines der lautesten Stadien in Europa!"

    Der Heimvorteil soll laut Alajbegovic beim Erreichen des großen bosnischen Ziels eine entscheidende Rolle spielen: "Ist das Stadion klein? Ja, aber es ist sehr, sehr laut. Ich glaube, es ist eines der lautesten in Europa, wenn es um Nationalmannschaften geht. Und es wird nicht nur im Stadion laut sein; auch draußen auf den Straßen wird es, sagen wir mal, jede Menge Unterstützung für uns geben", erklärte er.

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