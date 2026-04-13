"Wir flehen euch auf unseren Knien an": Der Chelsea-Star, der einen Bürgerkrieg stoppte

Dank eines 3:1-Sieges im Sudan und des gleichzeitigen Patzers Kameruns qualifizierte sich die Elfenbeinküste an diesem 8. Oktober 2005 erstmals für eine Weltmeisterschaft. Drogba hatte damit aber noch nicht genug: Auf die WM-Qualifikation sollte der Frieden folgen. Seit drei Jahren herrschte damals Bürgerkrieg in der Elfenbeinküste. Hier der von der Armee kontrollierte christlich geprägte, wohlhabendere Süden. Dort die Rebellen im eher muslimischen Norden.

"Heute flehen wir euch auf unseren Knien an", sagt Drogba, kniet sich nieder und all seine Mitspieler um ihn herum tun es ihm gleich. Dann ruft er: "Vergebt einander! Vergebt einander! Vergebt einander! Lasst nicht zu, dass unser reiches Land durch einen Krieg verwüstet wird. Ich bitte euch: Legt die Waffen nieder. Organisiert Wahlen und alles wird besser." Dann beginnen Drogba und seine Mitspieler zu singen und zu tanzen.

Der damals 27-jährige Stürmer des FC Chelsea ist bekannter und beliebter als jeder andere Mensch seines Landes. Er ist wohl der einzige, den alle Ivorer verehren - und auf den alle hören. Kurz nach seiner Rede vereinbaren die kriegenden Parteien einen Waffenstillstand. Er ist jedoch brüchig, zu Wahlen kommt es zunächst nicht.