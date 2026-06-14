"Wie eine Diktatur": Gary Neville wittert bei der WM eine Verschwörung

Beim Aufeinandertreffen zwischen den Eidgenossen und Katar war es in der 14. Spielminute zu einer kontroversen Szene gekommen. Remo Freuler war vom katarischen Torhüter Mahmoud Abunada zu Fall gebracht worden, allerdings legten die TV-Bilder eine leichte Abseitsstellung des Schweizer Mittelfeldspielers nahe.

Trotz des Einsatzes der halbautomatischen Abseitstechnologie wurde Stadionbesuchern sowie TV-Zuschauern gleichermaßen die offizielle Einblendung der Linie, die die Entscheidung normalerweise bestätigen sollte, verwehrt. Aus den Wiederholungen war keine klare Abseitsstellung zu erkennen.

"Das ist wie bei einem Diktator. Ehrlich gesagt, das hier ist wie eine Diktatur", polterte Neville weiter. "Die Vorstellung, dass sie (die FIFA; Anm.d.Red.) diese Beweise intern zurückhalten und sie den Fans nicht zeigen - das ist absolut lächerlich. (...) Warum keine Transparenz?"



