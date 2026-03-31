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Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV?

Spanien - Ägypten
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Ägypten
Freundschaftsspiele

Spanien bekommt es heute in einem Testspiel mit Ägypten zu tun. GOAL verrät, wer das Länderspiel live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, bestreiten Spanien und Ägypten ein Testspiel. Das Länderspiel beginnt um 21 Uhr im RCDE Stadium in Barcelona.

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Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Freundschaftsspiel live zeigt.

  • Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV?

    DAZN überträgt am Abend das Duell zwischen Spanien und Ägypten live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel für DAZN heute von Simon Sterzer.

    Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.

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  • News zu Spanien und Ägypten

    Die Spanier haben bereits am vergangenen Freitag in Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft ein Testspiel gegen Serbien absolviert. Gegen die Serben siegte Spanien souverän mit 3:0. Für die Treffer sorgten Doppelpacker Oyarzabal sowie Munoz. 

    Auch Ägypten war zuletzt am Freitag in Vorbereitung auf die WM im Einsatz. Das Duell gegen Saudi-Arabien war eine klare Angelegenheit. Die heutigen Gäste gewannen das Länderspiel mit 4:0. Issa, Zizo, Trezeguet und Marmoush konnten in der Begegnung für Ägypten einen Treffer beisteuern. 

  • Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

    EventTestspiel
    DuellSpanien vs. Ägypten
    Datum33. März
    Anpfiff 21 Uhr
    SpielortRCDE Stadium, Barcelona (Spanien)
    ÜbertragungDAZN

  • Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

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