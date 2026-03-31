Wer zeigt / überträgt Spanien vs. Ägypten heute im Live Stream und live im TV?

Am heutigen Dienstag, den 31. März, bestreiten Spanien und Ägypten ein Testspiel. Das Länderspiel beginnt um 21 Uhr im RCDE Stadium in Barcelona.
Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer das Freundschaftsspiel live zeigt.
Am heutigen Dienstag, den 31. März, bestreiten Spanien und Ägypten ein Testspiel. Das Länderspiel beginnt um 21 Uhr im RCDE Stadium in Barcelona.
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DAZN überträgt am Abend das Duell zwischen Spanien und Ägypten live und in voller Länge. Kommentiert wird das Spiel für DAZN heute von Simon Sterzer.
Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr in der DAZN-App und mit Eurem Laptop im Browser.
Die Spanier haben bereits am vergangenen Freitag in Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft ein Testspiel gegen Serbien absolviert. Gegen die Serben siegte Spanien souverän mit 3:0. Für die Treffer sorgten Doppelpacker Oyarzabal sowie Munoz.
Auch Ägypten war zuletzt am Freitag in Vorbereitung auf die WM im Einsatz. Das Duell gegen Saudi-Arabien war eine klare Angelegenheit. Die heutigen Gäste gewannen das Länderspiel mit 4:0. Issa, Zizo, Trezeguet und Marmoush konnten in der Begegnung für Ägypten einen Treffer beisteuern.
|Event
|Testspiel
|Duell
|Spanien vs. Ägypten
|Datum
|33. März
|Anpfiff
|21 Uhr
|Spielort
|RCDE Stadium, Barcelona (Spanien)
|Übertragung
|DAZN