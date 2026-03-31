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Wer zeigt / überträgt DR Kongo vs. Jamaika heute im Live Stream und live im TV?

DR Kongo - Jamaika
DR Kongo
Jamaika
WM Qualifikation. Playoff-Spiele

Im Rahmen der WM-Qualifikation Playoffs treffen heute die DR Kongo und Jamaika aufeinander. GOAL erklärt Euch, wer das Finale live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Dienstag, den 31. März, duellieren sich die DR Kongo und Jamaika in der WM-Qualifikation um das Ticket für die Weltmeisterschaft. Anpfiff ist um 23 Uhr im Estadio AKRON in Mexiko.

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GOAL zeigt Euch, wer sich um die Übertragung der Partie kümmert.

  • Wer zeigt / überträgt DR Kongo vs. Jamaika heute im Live Stream und live im TV?

    Das WM-Playoff-Duell zwischen der DR Kongo und Jamaika wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt die Partie live und in voller Länge. Los geht's um 23 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Partie auch kostenlos bei FIFA+ verfolgen. 

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  • News über DR Kongo und Jamaika

    Nach einem dramatischen Krimi im CAF-Play-off-Finale hat die DR Kongo das Ticket für das entscheidende WM-Qualifikationsturnier gelöst. Entschieden wurde das Duell im Elfmeterschießen. 

    Zur Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben absolvierte die Auswahl zuletzt ein Freundschaftsspiel gegen Bermuda, welches sie souverän mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

    Jamaika besiegte Neukaledonien in Guadalajara mit 1:0 und zog damit ins Finale des Play-off-Turniers ein.

  • Wer zeigt / überträgt DR Kongo vs. Jamaika heute im Live Stream und live im TV? - Wichtigste Infos

    • Begegnung: DR Kongo vs. Jamaika
    • Wettbewerb: WM-Qualifikation Playoffs Finale
    • Datum: 31. März 2026
    • Uhrzeit: 23 Uhr
    • Ort: Estadio AKRON, Mexiko
    • TV und LivestreamDAZN, FIFA+
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