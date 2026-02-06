Al-Hilals neuer Superstar Karim Benzema gab am Donnerstagabend ein traumhaftes Debüt für seinen neuen Verein, als er beim 6:0-Sieg im Ligaspiel bei Al-Okhdood einen Dreierpack schnürte. Nach der Partie wirkte der Stürmer dennoch ziemlich genervt, weil sich die anwesenden Reporter allen voran für Hintergründe zu seinem kürzlichen Wechsel von Al-Ittihad zum Ligarivalen interessierten.
"Weißt du es?" - Karim Benzema ist trotz Dreierpacks beim Debüt für Al-Hilal genervt und weist bohrende Journalisten zurecht
Karim Benzema ist von Nachfragen zu seinem Wechsel genervt
"Es war eine starke Leistung. Wir spielen zusammen, kämpfen gemeinsam - das ist gut", freute sich Benzema zunächst über seinen gelungenen Einstand, bei dem er die ersten drei Tore seiner neuen Mannschaft erzielte und den vierten Treffer durch Malcom auch noch auflegte. Ein Journalist fragte ihn dann, warum er Al-Ittihad verlassen hat. Schmallippig entgegnete Benzema: "Willst du über das Spiel reden oder über Al-Ittihad? Rede über das Spiel!"
Wenig später folgte eine weitere bohrende Nachfrage dazu, ob er mit seinen neuen Mitspielern besser harmonieren würde als mit jenen bei Al-Ittihad. "Das habe ich nicht gesagt", betonte ein zunehmend genervter Benzema. "Ich habe gesagt, dass ich mich gut gefühlt habe. Das ist etwas Anderes."
Als er dann auch noch auf Gerüchte angesprochen wurde, wonach er sich von seinen ehemaligen Teamkollegen bei Al-Ittihad nicht verabschiedet haben soll, stieg das Stresslevel des 38-Jährigen weiter. "Weißt du es?", fragte er den Fragesteller dreimal energisch zurück und fügte an: "Du weißt es nicht. Frag doch bei ihnen (Al-Ittihad-Spielern, d. Red.) nach."
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo stört Karim Benzemas Wechsel wohl gewaltig
Benzema war 2023 von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt, hatte mit dem Klub vergangene Saison den saudi-arabischen Meistertitel gewonnen. Seinen Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, hätte Al-Ittihad gerne verlängert, das entsprechende Angebot soll Benzema allerdings als inakzeptabel empfunden haben. Er lehnte daher ab und trat daraufhin angeblich in einen Streik, um einen Abschied zu erzwingen.
Eigenen Angaben zufolge hatte Benzema auch die Möglichkeit, nach Europa zurückzukehren, über ein Interesse von Juventus Turin war berichtet worden. Letztlich blieb der Franzose aber doch in Saudi-Arabien und wechselte kurz vor Schließung des Wintertransferfensters zu Al-Hilal und damit zu einem anderen der vier Topklubs, die sich im Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds PIF befinden.
Dazu zählt auch Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr - und der Portugiese war von Benzemas Wechsel zum ärgsten Meisterschaftskonkurrenten seiner Mannschaft wohl überhaupt nicht begeistert. Vielmehr soll sich CR7 darüber echauffiert haben, dass der PIF allen voran Al-Ahli und Al-Hilal bei Transferaktivitäten bevorzuge. Deshalb trat er wohl ebenfalls in einen Trainingsstreik, fehlte im zurückliegenden Ligaspiel bei Al-Riyadh am Montag (1:0) im Kader und zwischenzeitlich war sogar über einen vorzeitigen Abschied spekuliert worden. Mittlerweile ist der Streik aber Geschichte und CR7 trainiert wieder, wurde jedoch von der Saudi Pro League für sein Verhalten verwarnt.
Meisterschaftsduell bis zum Schluss zwischen Ronaldo und Benzema?
Am Freitagabend im Prestigeduell mit Benzemas Ex-Klub Al-Ittihad dürfte Ronaldo wieder für Al-Nassr auf dem Platz stehen. Ein Sieg ist dabei Pflicht, um den Rückstand auf Tabellenführer Al-Hilal wieder auf einen Punkt zu verkürzen.
Die Vereine des ehemaligen kongenialen Offensiv-Duos von Real Madrid werden sich voraussichtlich bis Saisonende um den Meistertitel streiten, auch Al-Ahli mischt noch mit. Zum direkten Duell zwischen CR7 und Benzema kommt es am drittletzten Spieltag Anfang Mai. Das Hinspiel Mitte Januar hatte Al-Hilal mit 3:1 für sich entschieden, nachdem Al-Nassr zur Halbzeitpause durch einen CR7-Treffer noch in Führung gelegen war.
Benzema hat derweil bei Al-Hilal bis 2027 unterschrieben. Ebenso lange steht Ronaldo bei Al-Nassr unter Vertrag, dem für seinen aktuellen Verein in bisher 127 Einsätzen 111 Tore gelungen sind. Benzema steht nach rund zweieinhalb Jahren in Saudi-Arabien bei insgesamt 57 Toren in 84 Spielen.
- Getty
Karim Benzemas bisherige Zahlen in Saudi-Arabien
- Al-Ittihad (2023 bis Februar 2026): 83 Spiele (54 Tore, 17 Assists)
- Al-Hilal (seit Februar 2026): 1 Spiel (3 Tore, 1 Assist)