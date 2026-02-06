"Weißt du es?" - Karim Benzema ist trotz Dreierpacks beim Debüt für Al-Hilal genervt und weist bohrende Journalisten zurecht

"Es war eine starke Leistung. Wir spielen zusammen, kämpfen gemeinsam - das ist gut", freute sich Benzema zunächst über seinen gelungenen Einstand, bei dem er die ersten drei Tore seiner neuen Mannschaft erzielte und den vierten Treffer durch Malcom auch noch auflegte. Ein Journalist fragte ihn dann, warum er Al-Ittihad verlassen hat. Schmallippig entgegnete Benzema: "Willst du über das Spiel reden oder über Al-Ittihad? Rede über das Spiel!"

Wenig später folgte eine weitere bohrende Nachfrage dazu, ob er mit seinen neuen Mitspielern besser harmonieren würde als mit jenen bei Al-Ittihad. "Das habe ich nicht gesagt", betonte ein zunehmend genervter Benzema. "Ich habe gesagt, dass ich mich gut gefühlt habe. Das ist etwas Anderes."

Als er dann auch noch auf Gerüchte angesprochen wurde, wonach er sich von seinen ehemaligen Teamkollegen bei Al-Ittihad nicht verabschiedet haben soll, stieg das Stresslevel des 38-Jährigen weiter. "Weißt du es?", fragte er den Fragesteller dreimal energisch zurück und fügte an: "Du weißt es nicht. Frag doch bei ihnen (Al-Ittihad-Spielern, d. Red.) nach."