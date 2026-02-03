Zwischen Superstar Cristiano Ronaldo (40), seinem Klub Al-Nassr und dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) tobt ein mehr oder weniger offener Konflikt. Dies könnte gar in einem Transfer des portugiesischen Nationalmannschaftskapitäns im Sommer münden, schreibt Record.
Cristiano Ronaldo auf "außergewöhnlichem Kollisionskurs": Megatransfer im Sommer angeblich dank Klausel möglich
Auslöser für den Zoff ist der Wechsel von Ronaldos ehemaligen Real-Kameraden Karim Benzema (38) von Il-Ittihad zu Al-Hilal am Montag. Dieser überraschende Transfer stärkt Tabellenführer Al-Hilal und bedeutet indirekt einen Schlag für Al-Nassrs Titelhoffnungen. Ronaldos Klub ist aktuell mit einem Punkt Rückstand Zweiter in der Saudi Pro League.
Ronaldo soll sauer wegen des Benzema-Wechsels sein, zumal Al-Nassr keine namhaften Verstärkungen holte, sondern im Wintertransferfenster einzig den irakischen Mittelfeldspieler Hayder Abdulkareem (21) von Al-Zawraa verpflichtete.
- Getty Images Sport
Ist Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr im Streik?
Ronaldo hat seit seinem Wechsel zu Al-Nassr Anfang 2023 noch keinen großen Titel mit seinem Klub gewonnen und fühlt sich im Titelrennen dieser Saison benachteiligt. Die Transfers in der Saudi Pro League vom PIF koordiniert. Als Reaktion auf den sich anbahnenden Benzema-Deal soll Ronaldo mit Streik gedroht haben.
Tatsächlich stand der 41-Jährige am Montagabend beim 1:0-Sieg Al-Nassrs gegen Al-Riyadh (Siegtorschütze Sadio Mane) nicht im Kader. Der Telegraph schreibt von einem "außergewöhnlichen Kollisionskurs", auf dem sich Ronaldo mit seinem Klub befinde.
Ähnlich sieht es Record: Laut der portugiesischen Sportzeitung könnte Ronaldos Unzufriedenheit trotz eines bis 2027 laufenden Vertrags in einem Transfer im kommenden Sommer münden. Ronaldo soll eine Ausstiegsklausel haben, die bei einer fixen Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro liegt. Möglichen seien eine Rückkehr nach Europa sowie ein Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.
Cristiano Ronaldo will 1.000 Tore schaffen
Ronaldo sei frustriert, da er sich als entscheidender Impulsgeber für den saudischen Fußball sehe und die Pro League dank ihm ein neues Niveau erreicht habe. Dazu werbe er als Botschafter für die Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien.
Ronaldos großes Ziel in seiner erfolgreichen Laufbahn bleibt das Erreichen von 1.000 Pflichtspieltoren. Im Moment steht der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or bei 955 Treffern für seine Klubs und die Nationalmannschaft.
- Mohammed Saad / ANADOLU
Cristiano Ronaldos Karrierestationen:
- 1997 -2003: Sporting CP
- 2003 - 2009: Manchester United
- 2009 - 2018: Real Madrid
- 2018 - 2021: Juventus
- 2021 - 2022: Manchester United
- 2023 - heute: Al-Nassr
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.