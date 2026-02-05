Nach Streik bei Al-Nassr: Zukunft von Cristiano Ronaldo ist offenbar entschieden

Am Mittwochabend postete CR7 bei Instagram ein Foto, das ihn im Training des saudi-arabischen Topklubs zeigt. Den Post versah er zudem mit zwei Herzen in den Vereinsfarben Gelb und Blau.

Die Unstimmigkeiten zwischen Ronaldo und Al-Nassr scheinen also vorerst beiseite gelegt. Der Angreifer, der am Donnerstag seinen 41. Geburtstag feiert, soll vor einigen Tagen aus Unzufriedenheit über die Transferaktivitäten seines Vereins in den Streik getreten sein.

Berichten zufolge ist Ronaldo verärgert darüber, dass der saudi-arabische Public Investment Fund, dem die vier Topklubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad gehören, den Verein von CR7 seiner Meinung nach benachteiligt. Der Portugiese habe sich darüber beklagt, dass der PIF insbesondere bei Al-Ahli und Al-Hilal, das jüngst Karim Benzema verpflichtete, stärker investiert als bei Al-Nassr.