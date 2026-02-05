Superstar Cristiano Ronaldo hat seinen Streik bei Al-Nassr offensichtlich beendet.
Nach Streik bei Al-Nassr: Zukunft von Cristiano Ronaldo ist offenbar entschieden
Cristiano Ronaldo trainiert wieder bei Al-Nassr
Am Mittwochabend postete CR7 bei Instagram ein Foto, das ihn im Training des saudi-arabischen Topklubs zeigt. Den Post versah er zudem mit zwei Herzen in den Vereinsfarben Gelb und Blau.
Die Unstimmigkeiten zwischen Ronaldo und Al-Nassr scheinen also vorerst beiseite gelegt. Der Angreifer, der am Donnerstag seinen 41. Geburtstag feiert, soll vor einigen Tagen aus Unzufriedenheit über die Transferaktivitäten seines Vereins in den Streik getreten sein.
Berichten zufolge ist Ronaldo verärgert darüber, dass der saudi-arabische Public Investment Fund, dem die vier Topklubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli und Al-Ittihad gehören, den Verein von CR7 seiner Meinung nach benachteiligt. Der Portugiese habe sich darüber beklagt, dass der PIF insbesondere bei Al-Ahli und Al-Hilal, das jüngst Karim Benzema verpflichtete, stärker investiert als bei Al-Nassr.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo stand beim letzten Spiel von Al-Nassr nicht im Kader
Spekulationen über einen vorzeitigen Abschied Ronaldos aus Saudi-Arabien kamen daraufhin schnell auf die Agenda. Der 41-Jährige hatte seinen Vertrag bei Al-Nassr im Juni vergangenen Jahres zwar bis 2027 verlängert, die portugiesische Zeitung Record berichtete aber von einer Ausstiegsklausel, mittels derer Ronaldo angeblich für eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro wechseln könnte. Für den kommenden Sommer wurde bereits über einen Transfer in die MLS oder eine Rückkehr nach Europa spekuliert.
Beim 1:0-Sieg von Al-Nassr bei Al-Riyadh am Montag hatte Ronaldo derweil nicht im Kader gestanden. Nach seinem jüngsten Post ist es aber gut möglich, dass der portugiesische Nationalspieler am Freitagabend im Prestigeduell mit Al-Ittihad wieder aufläuft.
Cristiano Ronaldo will mit Al-Nassr erstmals Meister werden
Ronaldo will schließlich keine Gelegenheit unnötig vergeuden, seinem großen Ziel von 1000 Karrieretoren näher zu kommen. Aktuell steht er bei 955 Treffern für seine Vereine und die Nationalmannschaft.
Ronaldo spielt seit Anfang 2023 für Al-Nassr, hat in seinen bisherigen drei Jahren in Saudi-Arabien aber noch keinen großen Titel gewonnen. Das will er diese Saison tunlichst ändern und unbedingt erstmals Meister in der Saudi Pro League werden. Die Chancen sind intakt, aktuell ist Al-Nassr mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal Tabellenzweiter.
Zudem peilt Ronaldo im Sommer bei seinem voraussichtlich letzten großen Turnier Großes an. Mit Portugal will er bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada Weltmeister werden, in der Gruppenphase treffen die Portugiesen auf Kolumbien, Usbekistan und einen Gewinner der Interkontinentalen Playoffs (DR Kongo, Jamaika oder Neukaledonien).
- Getty Images
Cristiano Ronaldos bisherige Zahlen für Al-Nassr
- Spiele: 127
- Tore: 111
- Assists: 22