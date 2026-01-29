Riesiger Zoff in Saudi-Arabien: Streikt sich Karim Benzema zurück nach Europa?

"Ich kann noch nicht sagen, was ich tun werde, ob ich bleiben oder gehen werde - das hängt von vielen Faktoren ab. Im Dezember werde ich 38 Jahre alt. Ich sehe mich noch zwei weitere Jahre als Fußballspieler", sagte er. Gleichzeitig betonte der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 aber, dass ein Verbleib das "Beste" für ihn wäre. "Aber nicht nur für ein oder zwei weitere Jahre. Das möchte ich nicht."

Benzema ergänzte: "Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles abwägen, eine kluge Entscheidung treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, wobei ich nicht vergessen darf, dass ich mich hier wohlfühle und von allen geschätzt werde. Auf jeden Fall werde ich nicht in sechs Monaten aufhören, Fußball zu spielen oder an Wettkämpfen teilzunehmen."

Die Details der neuerlichen Offerte von Al-Ittihad sind derweil unbekannt. Anhand von Benzemas Aussagen ist aber davon auszugehen, dass er vor allem mit der Vertragsdauer unzufrieden ist. Über konkrete Offerten aus Europa ist ebenso wenig bekannt.