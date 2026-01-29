Karim Benzema weigert sich offenbar, für Al-Ittihad im Spiel der saudischen Pro League gegen Al-Fateh am Freitag anzutreten. Das berichtet Foot Mercato aus Frankreich.
Riesiger Zoff in Saudi-Arabien: Streikt sich Karim Benzema zurück nach Europa?
Benzema offenbar unzufrieden über neues Vertragsangebot
Im Mittelpunkt des vermeintliches Streiks sollen die stockenden Verhandlungen über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags stehen. Dem Bericht zufolge empfinde er das letzte Angebot des Wüstenklubs als inakzeptabel und habe dies in der Folge abgelehnt.
Bereits im vergangenen November hatte Benzema offen gelassen, ob er über seine dritte Saison hinaus für Al-Ittihad spielen werde und offenbarte ihm vorliegende Angebote für eine Rückkehr nach Europa. Nun steht sogar ein vorzeitiger Winter-Abgang im Raum.
- Getty Images Sport
Benzema hat Angebote aus Europa vorliegen
"Ich kann noch nicht sagen, was ich tun werde, ob ich bleiben oder gehen werde - das hängt von vielen Faktoren ab. Im Dezember werde ich 38 Jahre alt. Ich sehe mich noch zwei weitere Jahre als Fußballspieler", sagte er. Gleichzeitig betonte der Ballon-d'Or-Gewinner von 2022 aber, dass ein Verbleib das "Beste" für ihn wäre. "Aber nicht nur für ein oder zwei weitere Jahre. Das möchte ich nicht."
Benzema ergänzte: "Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles abwägen, eine kluge Entscheidung treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, wobei ich nicht vergessen darf, dass ich mich hier wohlfühle und von allen geschätzt werde. Auf jeden Fall werde ich nicht in sechs Monaten aufhören, Fußball zu spielen oder an Wettkämpfen teilzunehmen."
Die Details der neuerlichen Offerte von Al-Ittihad sind derweil unbekannt. Anhand von Benzemas Aussagen ist aber davon auszugehen, dass er vor allem mit der Vertragsdauer unzufrieden ist. Über konkrete Offerten aus Europa ist ebenso wenig bekannt.
Benzema wechselte 2023 von Real Madrid nach Saudi-Arabien
Dem Franzosen droht nun ein unrühmliches Ende in Saudi-Arabien, nachdem er 2023 von Real Madrid zu Al-Ittihad gewechselt war.
Dabei hatte er Großes vor, wie der Stürmer kurz nach seinem Wechsel erklärte: "Nach allem, was ich mit Real Madrid erreicht und gewonnen habe, war es für mich der richtige Zeitpunkt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Schon lange vor meiner Fußballkarriere wollte ich immer hierherkommen. Außerdem ist es ein muslimisches Land. Ich habe mich sofort hier wohlgefühlt. Auf und neben dem Platz fühle ich mich wohl. Dieses Land hat mich mit offenen Armen empfangen. Ich spüre die Liebe der Menschen hier so deutlich, dass mich das glücklich macht. Ich möchte wirklich dazu beitragen, den saudischen Fußball voranzubringen. Es war ein Projekt, das gerade dabei war, überall zu explodieren, und ich wollte Teil dieser Geschichte sein. Das ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin."
In der Spielzeit 2024/25 hatte Benzema die Meisterschaft und den Pokal mit Al-Ittihad gewonnen. Aktuell reicht es jedoch nur zu Platz sechs in der Liga. Dennoch kommt der inzwischen 38-Jährige auf 16 Treffer in wettbewerbsübergreifend 21 Pflichtspielen.
Karim Benzema: Leistungsdaten bei Al-Ittihad
- Spiele: 83
- Tore: 54
- Assists: 17