Auslöser der Spannungen ist der überraschende Wechsel von Karim Benzema von Al Ittihad zum Erzrivalen Al Hilal, welcher den Tabellenführer im Titelrennen stärkt. Ronaldo soll besonders verärgert sein, weil sein Klub im Wintertransferfenster kaum nachlegte und lediglich den jungen Mittelfeldspieler Hayder Abdulkareem verpflichtete.

Der Portugiese, der seit seinem Wechsel Anfang 2023 noch keinen großen Titel mit Al Nassr gewonnen hat, fühlt sich offenbar ausgebremst. Medienberichten zufolge drohte er bereits im Vorfeld des Benzema-Deals mit einem Streik. Tatsächlich fehlte der 41-Jährige beim 1:0-Sieg gegen Al Riyadh – ein erstes sichtbares Zeichen des Protests. Der Telegraph sprach in diesem Zusammenhang von einem "außergewöhnlichen Kollisionskurs".

Inzwischen ist klar: Ronaldos Boykott hält an. Auch beim kommenden Ligaspiel gegen Al Ittihad wird der Stürmer nicht im Kader stehen. Transferexperte Fabrizio Romano stellte unmissverständlich klar: "Cristiano Ronaldo wird Al Nassr im nächsten Spiel gegen Al Ittihad am Freitag fehlen."