"Kein Einzelner" steht über dem Verein: Cristiano Ronaldo erhält Verwarnung von der Saudi Pro League

Der 41-Jährige habe sich "seit seiner Ankunft bei Al-Nassr voll und ganz eingebracht und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt", bekannte der Ligasprecher und führte zugunsten des Topverdieners an: "Wie jeder Spitzensportler will er gewinnen."

Hauptgrund der Unzufriedenheit des Stürmerstars soll der Wechsel von Ronaldos früherem Teamkollegen bei Real Madrid Karim Benzema von Al‑Ittihad zu Spitzenreiter Al-Hilal sein. Der Franzose erzielte bei seinem Debüt für den Tabellenführer am Donnerstag bei Al-Okhdood gleich einen Dreierpack. Al-Nassr und Rekordmeister Al-Hilal werden beide vom saudischen Staatsfonds kontrolliert, der auch Newcastle United in der englischen Premier League finanziell unterstützt.