Riesiger Wirbel in Saudi-Arabien! Cristiano Ronaldo streikt offenbar bei Al-Nassr

Demnach sei CR7 "extrem unzufrieden" mit der Situation bei Al-Nassr - beziehungsweise mit dem Vorgehen des Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF), dem Besitzer des Klubs. Offenbar sei der 40-Jährige der Ansicht, der PIF würde die ebenfalls sich im Besitz befindenden Konkurrenten Al-Nassrs, Al-Hilal und Al-Ittihad, bevorzugt behandeln.

Vor allem störe Ronaldo, dass keine Investitionen in der Kader getätigt werden würden. Während Al-Hilal so erst kürzlich den 18-jährigen Meite von Stade Rennes für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro verpflichtete, konnte Al-Nassr noch überhaupt keinen Winter-Neuzugang präsentieren.