Nach Informationen der Zeitung La Bola ist der 40-Jährige in einen Streik getreten und wird das Spiel seines Vereins am Montagabend gegen Al-Riyadh deshalb aller Voraussicht nach verpassen. Ursprünglich war nur die Rede davon gewesen, dass Ronaldo geschont werde.
Riesiger Wirbel in Saudi-Arabien! Cristiano Ronaldo streikt offenbar bei Al-Nassr
Demnach sei CR7 "extrem unzufrieden" mit der Situation bei Al-Nassr - beziehungsweise mit dem Vorgehen des Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF), dem Besitzer des Klubs. Offenbar sei der 40-Jährige der Ansicht, der PIF würde die ebenfalls sich im Besitz befindenden Konkurrenten Al-Nassrs, Al-Hilal und Al-Ittihad, bevorzugt behandeln.
Vor allem störe Ronaldo, dass keine Investitionen in der Kader getätigt werden würden. Während Al-Hilal so erst kürzlich den 18-jährigen Meite von Stade Rennes für eine Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro verpflichtete, konnte Al-Nassr noch überhaupt keinen Winter-Neuzugang präsentieren.
Al-Nassr liegt in der Saudi Pro League auf dem zweiten Platz
Im Titelrennen der saudischen Pro League liegen CR7 und sein Team derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, der Rückstand auf Spitzenreiter Al-Hilal beträgt jedoch nur drei Zähler. Bislang konnte der Portugiese noch keinen einzigen Titel in Saudi-Arabien feiern.
Zumindest persönlich läuft es einigermaßen beim 40-Jährigen. Mit 18 Toren und drei Assists in wettbewerbsübergreifend 22 Spielen ist Ronaldo Top-Torschütze bei Al-Nassr. In der ligaweiten Rangliste hat lediglich Ivan Toney von Al-Ahli mehr Treffer in dieser Saison erzielt.
Die Zahlen von Cristiano Ronaldo in der Saison 25/26
- Spiele: 22
- Spielminuten: 1.917
- Tore: 18
- Assists: 3