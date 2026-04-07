Warum Allegri nach Gattusos Rücktritt der neue Nationaltrainer werden könnte

Aus sportlicher Sicht ist das, was beim Spiel Bosnien gegen Italien passiert ist, in jeder Hinsicht ein Drama. Es ist bereits die dritte Weltmeisterschaft, an der wir nicht teilnehmen. Im Gegensatz zu früheren Turnieren sind bei der Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet (vom 11. Juni bis zum 19. Juli), 48 Nationalmannschaften qualifiziert. Und Italien wird nicht dabei sein. Nach 2018 und 2022 müssen wir nun auch 2026 abschreiben: Das letzte Spiel der Azzurri bei einer Weltmeisterschaft fand am 24. Juni 2014 statt; das letzte Tor schoss Mario Balotelli. Dann die totale Leere. Enttäuschung, Bitterkeit, Wut. Genau wie an jenem Abend, als sich Nationaltrainer Rino Gattuso nach dem Spiel mit Tränen in den Augen bei einem ganzen Land entschuldigte. Bevor er sich in den folgenden Tagen auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung einigte und sein Amt niederlegte. Nun hat die Suche nach einem neuen Trainer begonnen; unter den Namen, die die Führungsspitze des italienischen Fußballverbands FIGC in Betracht zieht, ist auch der des AC-Mailand-Trainers Massimiliano Allegri.



