Verletzung kurz vor dem Turnierstart: Ex-BVB-Star verpasst die WM 2026

Wie der Titelverteidiger am Samstag bekannt gab, erlitt der 27-Jährige von Olympique Marseille beim Training in Texas eine Muskelverletzung an der rechten Wade.

Der Abwehrspieler bestritt bislang elf Länderspiele für die Albiceleste. Vor seinem Wechsel zu Marseille war Balerdi für zwei Jahre von den Boca Juniors zu Borussia Dortmund ausgeliehen. Mit 15,5 Millionen Euro Ablöse ist er einer der zehn teuersten Verteidiger der Dortmunder Klubhistorie, er absolvierte dort letztlich aber nur sieben Bundesligaspiele.