Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das nicht öffentliche Training des Teams im mexikanischen Zapopan mithilfe einer Drohne ausgekundschaftet worden sein.
Verdacht auf Spionage: Drohne bei Team-Training von WM-Teilnehmer abgeschossen
Derzeit bereitet sich Südkorea auf das wichtige zweite Vorrundenspiel in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko vor. Wer für die mutmaßliche Spionage verantwortlich war, konnte bis auf Weiteres nicht ermittelt werden.
Demnach sei die Drohne am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden, als sich die Mannschaft um Ex-Premier-League-Star Heung-Min Son gerade aufwärmte.
Südkorea hat FIFA über den Vorfall informiert
Ein mexikanischer Militärangehöriger, der im Basiscamp der Mannschaft stationiert ist und für die Störung von Drohnen zuständig ist, habe das Fluggerät schließlich abgeschossen. Der südkoreanische Fußballverband informierte die FIFA im Anschluss über den Vorfall.
Südkorea war mit einem 2:1-Sieg am ersten Spieltag gegen Tschechien ins Turnier gestartet. Mit einem Sieg über Mexiko, das sich mit 2:0 gegen Südafrika durchsetzen konnte, könnten die Asiaten vorzeitig den Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen.