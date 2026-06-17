Verdacht auf Spionage: Drohne bei Team-Training von WM-Teilnehmer abgeschossen

Derzeit bereitet sich Südkorea auf das wichtige zweite Vorrundenspiel in Gruppe A gegen Co-Gastgeber Mexiko vor. Wer für die mutmaßliche Spionage verantwortlich war, konnte bis auf Weiteres nicht ermittelt werden.

Demnach sei die Drohne am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden, als sich die Mannschaft um Ex-Premier-League-Star Heung-Min Son gerade aufwärmte.