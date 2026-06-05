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Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL
Harry Sherlock

Uruguay bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Uruguay
Weltmeisterschaft

Alles, was Ihr über den Kader von Uruguays für die FIFA WM 2026 wissen müsst

Uruguay ist bei der Weltmeisterschaft 2026 vertreten und zählt zu den historisch erfolgreichsten Mannschaften, die an diesem Turnier teilnehmen. 

Trainer Marcelo Bielsa führte sein Team auf Rang vier der CONMEBOL-Qualifikation und sicherte damit das direkte Ticket für das Turnier. 

Uruguay nahm bisher an 14 Weltmeisterschaften teil und gewann das Turnier bei seinen ersten beiden Auftritten 1930 und 1950. Zudem trat die Auswahl 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 und 2022 an. 

In Katar schied das Team schon in der Gruppenphase aus und will das nun wiedergutmachen. Seit dem zweiten Titel 1950 stand Uruguay nicht mehr im Finale; 2010 kam die Auswahl bis ins Halbfinale und belegte am Ende Platz vier.

Wie schlägt sich das Ensemble um Federico Valverde diesmal? GOAL zeigt den Kader, mit dem Uruguay es weit schaffen will.

  • TOPSHOT-FBL-ARG-RACING-ESTUDIANTESAFP

    Uruguay bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Im Tor der uruguayischen Nationalmannschaft steht Routinier Fernando Muslera. Der in Europa erfahrene Torhüter spielt derzeit bei Estudiantes und hat über 130 Länderspieleinsätze. Es wäre eine Überraschung, wenn er bei der Weltmeisterschaft nicht im uruguayischen Tor stünde. Dennoch hat er Konkurrenz, insbesondere von Sergio Rochet, der seit Jahren als zuverlässiger Ersatztorhüter fungiert. 

    SpielerVerein
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
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  • Atletico de Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uruguay bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    José María Giménez ist Uruguays bester Defensivmann. Bei Atlético Madrid entwickelte er sich zu einem der Top-Verteidiger Europas. Der 31-Jährige führt die Nationalmannschaft als Kapitän an und kann bei der WM sein 100. Länderspiel absolvieren.

    Ronald Araujo vom FC Barcelona zählt ebenfalls zu den Stützen Uruguays. Trotz mehrerer Verletzungen in dieser Saison kehrte er rechtzeitig vor dem Turnier in die Abwehr der Katalanen zurück.

    SpielerVerein
    José María GiménezAtlético Madrid
    Matias VinaRiver Plate
    Mathias OliveiraNeapel
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraujoBarcelona
    Sebastián CáceresAmérica
    Joaquín Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoWolverhampton
  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uruguay bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Das Mittelfeld Uruguays könnte der Schlüssel zum Erfolg des Teams bei diesem Turnier sein. Federico Valverde zeigt bei Real Madrid starke Leistungen und wird für die Chancen der Mannschaft entscheidend sein, während Manuel Ugarte von Manchester United für sein Land bisher stärker spielte als für seinen Verein.

    Rodrigo Bentancur von Tottenham bestritt bereits über 70 Länderspiele, fiel seit Januar wegen einer schweren Oberschenkelverletzung aus, ist aber Teil des Aufgebots. Das Flamengo-Duo Giorgian de Arrascaeta und Nicolas de la Cruz versteht sich gut; Arrascaeta könnte Bentancur ersetzen, falls dieser nicht vollends fit wird. 

    SpielerVerein
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian de ArrascaetaFlamengo
    Nicolás de la CruzFlamengo
    Emiliano MartínezPalmeiras
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Rodrigo ZalazarSporting Braga
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-URUAFP

    Uruguay bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Zum ersten Mal seit Jahren muss Uruguay auf Luis Suárez und Edinson Cavani verzichten, weil beide ihre Länderspielkarriere beendet haben.

    Ohne sie wird Darwin Núñez voraussichtlich als Sturmspitze bei der Weltmeisterschaft agieren; er hat in 36 Länderspielen 13 Tore erzielt.

    Dennoch fehlt ein offensichtlicher Ersatz für zwei der größten Spieler des Landes. Facundo Pellistri, der bei Manchester United ausgebildet wurde und inzwischen für Panathinaikos spielt, soll von den Flügeln aus unterstützen, während Bielsa nach einer Lösung für den Verlust der beiden Stürmer sucht.

    SpielerVerein
    Darwin NúñezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaikos
    Brian RodríguezClub America
    Agustín CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico VinasOviedo
    Maxi AraujoSporting
  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uruguay bei der WM 2026, Kader: Uruguays Starspieler

    Uruguays bester Spieler ist Federico Valverde. Der Box-to-Box-Mittelfeldspieler zählt inzwischen zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. In einer starken Saison sammelte er in 49 Spielen für "Los Blancos" 22 Scorerpunkte.

    Fernando Muslera ist ein erfahrener Torhüter, der schon alles gesehen hat. Jose Maria Gimenez und Ronald Araujo bilden eine starke Innenverteidigung. 

    Wird Rodrigo Bentancur rechtzeitig fit, gibt es auf der Sechs eine weitere physische Option. Im Sturm lastet großer Druck auf Darwin Núñez, denn er muss in die Fußstapfen von Suárez und Cavani treten. Trifft er regelmäßig, hat Uruguay erstmals seit 76 Jahren wieder eine Titelchance.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Uruguay bei der WM 2026: Voraussichtliche Startelf

    Im Tor von Uruguay wird Muslera wahrscheinlich stehen. 

    Gimenez und Araujo, sofern Letzterer fit ist, bilden voraussichtlich die Innenverteidigung. Der Mittelfeldspieler Nahitan Nandez kann auch als rechter Außenverteidiger agieren. 

    Valverde und Bentancur bilden ein starkes Mittelfeldduo, doch auch hier drückt Uruguay die Daumen, was die Fitness des Letzteren angeht. Sollte er seine Spielfähigkeit nicht unter Beweis stellen können, wird Ugarte wahrscheinlich seinen Platz einnehmen.

    Núñez soll die Spitze bilden, während Uruguay versucht, sich in einer schweren Gruppe mit Spanien, Kap Verde und Saudi-Arabien durchzusetzen.

    Voraussichtliche Startelf Uruguays (4-3-3): Muslera - Varela, Gimenez, Araujo, Oliveira - Bentancur, Valverde, de Arrascaeta - Pellistri, Nunez, Rodriguez.

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