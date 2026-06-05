Uruguay ist bei der Weltmeisterschaft 2026 vertreten und zählt zu den historisch erfolgreichsten Mannschaften, die an diesem Turnier teilnehmen.

Trainer Marcelo Bielsa führte sein Team auf Rang vier der CONMEBOL-Qualifikation und sicherte damit das direkte Ticket für das Turnier.

Uruguay nahm bisher an 14 Weltmeisterschaften teil und gewann das Turnier bei seinen ersten beiden Auftritten 1930 und 1950. Zudem trat die Auswahl 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018 und 2022 an.

In Katar schied das Team schon in der Gruppenphase aus und will das nun wiedergutmachen. Seit dem zweiten Titel 1950 stand Uruguay nicht mehr im Finale; 2010 kam die Auswahl bis ins Halbfinale und belegte am Ende Platz vier.

Wie schlägt sich das Ensemble um Federico Valverde diesmal? GOAL zeigt den Kader, mit dem Uruguay es weit schaffen will.