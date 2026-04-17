Trainer-Hammer kurz vor der WM: Nationalcoach gibt Entlassung selbst bekannt

Die zweite Amtsperiode des 57-Jährigen beim dreimaligen Gewinner der Asienmeisterschaft geht damit nach 18 Monaten zu Ende.

"So ist der Fußball. Saudi-Arabien hat sich sieben Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert, davon zwei Mal mit mir", erklärte Renard. "Und es gibt nur einen einzigen Trainer, der sowohl die Qualifikation als auch die Weltmeisterschaft geschafft hat, und das bin ich, im Jahr 2022. Zumindest bleibt mir dieser Stolz".