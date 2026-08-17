Thierry Henry: Der Mann, der das Unmögliche einfach aussehen ließ

Bevor er zum eiskalten Stürmer wurde, der viele Jahre zu den Besten der Welt zählte, war Thierry Henry ein "Projekt". Schon der junge "Titi" besitzt besondere Stärken: Er ist technisch versiert und vor allem blitzschnell, sowohl im Antritt als auch im Sprint. Sein Laufrhythmus ist sehr gleichmäßig: Ist er erst einmal in Fahrt, kann ihn niemand mehr stoppen.

Das weiß Arsene Wenger. Ende der 80er-Jahre startet in Frankreich das Förderprogramm für junge französische Talente in Clairefontaine: Henry ist eines der ersten herausragenden Produkte des Ausbildungszentrums. Und als er zu Monaco wechselt – dem Verein, den Wenger trainiert –, funktioniert das Konzept, die Lücke zwischen Nachwuchs und A-Mannschaft zu überbrücken, bereits voll und ganz.

Der Trainer aus dem Elsass sah Henry damals als Flügelspieler und ließ ihn im Sommer 1994 in der ersten Monaco-Mannschaft debütieren. Henry bestreitet zwei Spiele unter Wenger, dann entlässt der Klub den Trainer, und "Titi" steht mehrere Monate lang nicht mehr im Kader. Anschließend kommt er in sechs Partien zum Einsatz und erzielt dabei drei Tore innerhalb von nur sechs Tagen.

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Was zählt, sind bei ihm nicht die nackten Zahlen, sondern die Entwicklung, die ihn bis zum Weltmeisterschaftstitel 1998 führt. Henry spielte auf rechts, aber immer als Außenstürmer. Er baute sein Spiel noch auf Geschwindigkeit auf, doch man dachte schon zu Beginn seiner Karriere darüber nach, ihn ins Zentrum zu stellen – in seiner Jugend hatte er dort gespielt. Was ihm damals fehlte war noch die Kaltschnäuzigkeit, Tore zu schießen.

"Ich war schnell, brauchte aber zehn Chancen, um ein Tor zu machen. Gleichzeitig sorgte ich aber immer wieder für neue Chancen. Damals habe ich mir gesagt: 'Du wirst nicht immer diese Chancen kriegen. Du musst den Ball einfach reinschießen'", erklärte Henry in einem Interview mit Blizzard. "Ich wurde nicht als Torjäger geboren. Ich habe als Flügelspieler angefangen und an meinen Flanken gearbeitet: Das hat mir später geholfen, die Rolle desjenigen zu verstehen, der den Ball in die Mitte bringt."

Diese Aussage erklärt gut, wer Thierry Henry war. Sein großes Talent war seine unermüdliche Arbeit. Im selben Interview erzählt er, dass er wiederholt und fast obsessiv mit dem damaligen Konditionstrainer von Monaco, Claude Puel, trainierte, um seine Positionierung zu verbessern. In einem aktuellen Instagram-Post hebt er Gewichte und schreibt dazu: "Wiederholungen bringen Routine."

Nach dem erfolgreichen WM-Turnier wechselte er im Januar 1999 er zu Juventus, weil ihn Manager Luciano Moggi um jeden Preis als Ersatz für den verletzten Alessandro Del Piero wollte. Doch sein Transfer in die Serie A war nur eine Zwischenstation und zögerte seinen Wechsel in die Premier League zu Arsenal nur um einige Monate heraus. Arsenal hatte sich zuvor mit den Bianconeri ein Wettbieten geliefert, das die Gunners verloren.

In Turin drohte nun Henry, sich zu verlieren: Der Wechsel von Trainer Marcello Lippi zu Carlo Ancelotti brachte für ihn Veränderungen. Er lief nicht mehr in der Offensivmitte auf, sondern stand plötzlich auf dem Flügel. "Man hat mich auf den Flügel gestellt. Ohne Ball musste ich in der Abwehr aushelfen, im Angriff sollte ich als dritter Stürmer agieren. Das war alles neu für mich. Ich habe fast alle Spiele bestritten, ohne meine Rolle richtig zu verstehen", erklärte der Franzose. Es war wohl eines der größten taktischen Missverständnisse in der Geschichte des Fußballs.

"Mir war nicht klar, dass Thierry Henry kein Flügelspieler war. Ich habe nicht daran geglaubt, dass er zentral spielen kann. Und er hat mir nie gesagt, dass er dazu in der Lage wäre", erklärt Ancelotti La Repubblica. Der Trainer stellte bei seiner Juve-Ankunft das System von 4-4-2 auf 3-5-2 um und stellte Henry im Laufe der Wochen wieder offensiver auf, doch dessen Zeit in Italien blieb kurz.

"Wir verleihen dich zu Udinese, aber wir glauben an dich", sagten sie ihm, wie Henry im Podcast Stick to Football erzählte. Am Ende der ersten Saison bei Juventus wollte der Verein ihn loswerden, um im Gegenzug Marcio Amoroso zu erhalten."Glaubt ihr auch an Del Piero? Dann schickt ihn doch dorthin", lautete Henrys Antwort. Das Verhältnis war danach zerrüttet und wurde schnell beendet.

Bei Arsenal trifft "Titi" danach nicht nur wieder auf Wenger, sondern rückt auch ins Zentrum. Es ist für ihn die perfekte Gelegenheit, in seiner Karriere für die nächste Wende zu sorgen.