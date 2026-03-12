Goal.com
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

Spielt Lionel Messi mit Argentinien gegen Spanien bald ausgerechnet in Madrid?

Das Finalissima zwischen Fußball-Weltmeister Argentinien und Europameister Spanien wird am 27. März wohl in Madrid statt in Doha ausgetragen.

Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass die Begegnung im Bernabeu-Stadion stattfindet. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gab es zunächst nicht.

  • Finalissima sollte im WM-Finalort stattfinden

    Die Partie war eigentlich im Lusail-Stadion der katarischen Hauptstadt angesetzt gewesen, dort hatte 2022 schon das WM-Finale stattgefunden. 

  • Europameister trifft auf Copa-America-Sieger

    Die Golf-Region wird aktuell aber durch den Nahost-Krieg erschüttert, weshalb die Sicherheitslage neu bewertet werden musste.

    Beim Finalissima treffen der aktuelle Europameister und der Copa-America-Sieger aufeinander.

