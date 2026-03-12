Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass die Begegnung im Bernabeu-Stadion stattfindet. Eine Bestätigung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gab es zunächst nicht.
Getty
Spielt Lionel Messi mit Argentinien gegen Spanien bald ausgerechnet in Madrid?
Finalissima sollte im WM-Finalort stattfinden
Die Partie war eigentlich im Lusail-Stadion der katarischen Hauptstadt angesetzt gewesen, dort hatte 2022 schon das WM-Finale stattgefunden.
Europameister trifft auf Copa-America-Sieger
Die Golf-Region wird aktuell aber durch den Nahost-Krieg erschüttert, weshalb die Sicherheitslage neu bewertet werden musste.
Beim Finalissima treffen der aktuelle Europameister und der Copa-America-Sieger aufeinander.
Werbung