Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wo läuft das Skifliegen am Kulm live im Free TV und Stream?

Um die Frage in der Überschrift zu beantworten: Die ARD ist an diesem Wochenende Euer Wintersportsender. Auch am Sonntag ist das Erste die richtige Anlaufstelle, um Skispringen live im Free-TV zu sehen. Die Übertragung aus Bad Mitterndorf beginnt bei der ARD heute etwa um 13.20 Uhr, rund zehn Minuten später startet der 1. Durchgang beim Skifliegen am Kulm. Das eingespielte Duo aus Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald führt Euch durch das gesamte Springen, auch den 2. Durchgang seht Ihr natürlich live bei der ARD. Wer keinen Fernseher zur Hand hat, kann auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de dabei sein.

Mit Eurosport überträgt derweil noch ein zweiter Free-TV-Sender Skispringen heute live. Die beiden Durchgänge von der Skiflugschanze in Bad Mitterndorf werden auch dort live und kostenlos im Fernsehen übertragen, die Sendung beginnt ebenfalls wenige Minuten vor dem Start. Wer ein Abo bei DAZN hat, kann Skispringen heute auch dort live sehen. Das komplette Programm von Eurosport ist nämlich bei DAZN integriert und kann dort ohne Zusatzkosten verfolgt werden.