Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
SKI JUMPING-OLY-2026-MILANO CORTINAAFP
Oliver Maywurm

Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wo läuft das Skifliegen am Kulm live im Free TV und Stream?

Auch am Sonntag gibt es wieder Skifliegen am Kulm! Alle Informationen zur Übertragung live im Free-TV bekommt Ihr hier.

Die besten Skispringer der Welt starten im österreichischen Bad Mitterndorf in den März. Am Sonntag (1. März) steht der zweite Wettbewerb von der dortigen Skiflugschanze am Kulm auf dem Programm.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Größter deutscher Hoffnungsträger auf ein gutes Ergebnis ist Olympiasieger Philipp Raimund. Und wie schon tags zuvor wird Skifliegen auch am Sonntag live bei der ARD und bei Eurosport jeweils frei empfangbar im TV übertragen. Zudem gibt es Livestreams bei sportschau.de und DAZN. Weitere Informationen zur Übertragung folgen.

  • Skispringen heute live bei ARD oder ZDF? Wo läuft das Skifliegen am Kulm live im Free TV und Stream?

    Um die Frage in der Überschrift zu beantworten: Die ARD ist an diesem Wochenende Euer Wintersportsender. Auch am Sonntag ist das Erste die richtige Anlaufstelle, um Skispringen live im Free-TV zu sehen. Die Übertragung aus Bad Mitterndorf beginnt bei der ARD heute etwa um 13.20 Uhr, rund zehn Minuten später startet der 1. Durchgang beim Skifliegen am Kulm. Das eingespielte Duo aus Kommentator Tom Bartels und Experte Sven Hannawald führt Euch durch das gesamte Springen, auch den 2. Durchgang seht Ihr natürlich live bei der ARD. Wer keinen Fernseher zur Hand hat, kann auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de dabei sein.

    Mit Eurosport überträgt derweil noch ein zweiter Free-TV-Sender Skispringen heute live. Die beiden Durchgänge von der Skiflugschanze in Bad Mitterndorf werden auch dort live und kostenlos im Fernsehen übertragen, die Sendung beginnt ebenfalls wenige Minuten vor dem Start. Wer ein Abo bei DAZN hat, kann Skispringen heute auch dort live sehen. Das komplette Programm von Eurosport ist nämlich bei DAZN integriert und kann dort ohne Zusatzkosten verfolgt werden.

    • Werbung
  • Philipp Raimund Olympics 2026Getty Images

    Skispringen heute live im Free-TV: Die Übertragung vom Skifliegen am Kulm in der Übersicht

    DatumSonntag, 1. März 2026
    Beginn13.30 Uhr
    Übertragung live im Free-TV
    • ARD
    • Eurosport
    Übertragung im Livestream
    • sportschau.de (kostenlos)
    • DAZN (Abo)

  • Skispringen, Kalender 2025/26: Die weiteren Weltcups in dieser Saison

    DatumOrtWettbewerbSchanze
    Freitag, 6. MärzLahti (Finnland)EinzelGroßschanze
    Samstag, 7. MärzLahti (Finnland)EinzelGroßschanze
    Sonntag, 8. MärzLahti (Finnland)Super TeamGroßschanze
    Samstag, 14. MärzOslo (Norwegen)EinzelGroßschanze
    Sonntag, 15. MärzOslo (Norwegen)EinzelGroßschanze
    Samstag, 21. MärzVikersund (Norwegen)EinzelFlugschanze
    Sonntag, 22. MärzVikersund (Norwegen)EinzelFlugschanze
    Freitag, 27. MärzPlanica (Slowenien)EinzelFlugschanze
    Samstag, 28. MärzPlanica (Slowenien)TeamFlugschanze
    Sonntag, 29. MärzPlanica (Slowenien)EinzelFlugschanze
0