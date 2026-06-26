Selbst seine Spieler widersprechen ihm vehement: Julian Nagelsmanns Plan bei der der WM ist krachend gescheitert

"Ich hatte das Gefühl, dass sie es mehr wollten als wir", sagte beispielsweise Deniz Undav, der wieder nur als Joker kam, diesmal aber keinen Input brachte. Joshua Kimmich pflichtete ihm "definitiv" bei. "Das ist das, was mich am meisten ärgert", befand der Kapitän mit Blick auf die fehlende Emotionalität und Entschlossenheit des DFB-Teams gar. "Das darf uns unabhängig von der Konstellation nicht passieren."

Die Konstellation vor diesem abschließenden Gruppenspiel war bekanntlich höchst komfortabel: Deutschland stand nach den beiden Siegen gegen Curacao und die Elfenbeinküste bereits als Gruppensieger fest. Nagelsmann konnte frei wählen zwischen Einspielen und Rotieren, die auserwählten Spieler konnten ohne Druck auflaufen. Insofern ist es beachtlich, wie viele Baustellen sich dennoch verschärft oder sogar neu aufgetan haben.

Abgesehen von den beiden erzwungenen Startelf-Wechseln wegen der Unpässlichkeiten von Nico Schlotterbeck und Nathaniel Brown verzichtete der Bundestrainer auf Rotationen. Seine bevorzugte Startelf solle im Rhythmus bleiben, sich für den weiteren Turnierverlauf einspielen und die im Land aufkommende Euphorie weiter befeuern. So lautete Nagelsmanns Plan, der krachend scheiterte. Stattdessen zeigte das DFB-Team den schwächsten Auftritt des bisherigen Turniers. Einen Auftritt, der ein vorzeitiges Aus im Sechzehntelfinale am Montag befürchten lässt. Ganz egal, gegen welchen Gruppendritten es letztlich geht.