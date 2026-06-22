"Seine Präsenz war unglaublich": Alle schwärmen von der deutschen Widergeburt Paul Pogbas

Der Schwertpass war nur die Krönung von Nmechas zweitem überragenden WM-Auftritt. Beim berauschenden 7:1-Auftaktsieg gegen Curacao hatte der 25-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund seine Mannschaft nach einem tollen Doppelpass mit Florian Wirtz früh in Führung gebracht und anschließend den Elfmeter herausgeholt, den Kai Havertz zum vorentscheidenden 3:1 verwandelte. Gegen die Elfenbeinküste war Nmecha in einer insgesamt eher enttäuschenden deutschen Mannschaft lange der einzige Lichtblick.

Mit seinem erstaunlichen Tempo und seiner wuchtigen Physis unterband er mehrere gefährliche ivorische Konter. Am eindrucksvollsten kurz vor dem Seitenwechsel, als er dem durchgebrochenen Amad Diallo den Ball klaute. Zehn Zweikämpfe gewann Nmecha und damit mehr als jeder andere deutsche Spieler. "Seine Präsenz vor allem in der ersten Halbzeit war unglaublich", lobte Nagelsmann.

Diese Präsenz beschränkte sich aber nicht nur auf die Arbeit gegen den Ball. Tatsächlich war sein entscheidender Pass kein einmaliges Wunder, Nmecha spielte im Laufe der Partie mehrere derartige Pässe in verschiedenen Regionen des Spielfelds und gab dem deutschen Kombinationsspiel damit eine zusätzliche Dimension. Kam er an den Ball, orientierte er sich immer nach vorne. Trotz dieser durchaus riskanten Marschroute verzeichnete er eine starke Passquote von rund 91 Prozent. Seine technische Klasse unterstrich Nmecha in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als er eine gute Wirtz-Chance auf engstem Raum gekonnt mit der Hacke vorbereitete.

Zuvor war er mit einem gefährlichen Distanzschuss knapp gescheitert. Womöglich diente dieser Schuss als Vorgeschmack auf das, was noch kommt in diesem Turnier - und sich als Waffe erweisen könnte, wenn sonst nichts mehr hilft. Distanzschüsse sind eine bei der WM bis dato verborgene Stärke Nmechas. In der abgelaufenen Saison erzielte er vier seiner fünf Treffer für Dortmund mit Abschlüssen von außerhalb des Strafraums, davon drei in der Champions League.