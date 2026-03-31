Sein Trainer zog den Hut vor ihm! Said El Mala enthüllt traurigen Hintergrund nach U21-Debüttor

"Meine Oma ist verstorben. Ich freue mich, dass ich sie da oben glücklich gemacht habe", sagte der Jungstar des 1. FC Köln nach dem wichtigen 2:0 (1:0) der deutschen U21 in Griechenland mit Tränen in den Augen.

Durch den Sieg im Topspiel übernahm das DFB-Team die Tabellenführung und hat nun den Gruppensieg und damit das direkte EM-Ticket vor Augen.

El Mala (11.) erzielte vor der Pause sein erstes Tor für die U21, Anton Kade vom FC Augsburg (73.) setzte den Schlusspunkt. Vor allem für El Mala war es ein emotionaler Tag. "Ich bin trotz des Verlusts beim Team geblieben", sagte der 19-Jährige bei ProSieben MAXX.

Trainer Antonio Di Salvo zog den Hut: "Wir haben die Nachricht am Samstag erhalten und waren alle traurig. Ein Lob an Said und die Mannschaft, die ihn super aufgefangen hat."