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Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Schweiz bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Schweiz
Weltmeisterschaft

Alles, was Sie über den Kader der Schweiz für die WM 2026 wissen müssen

Abgesehen von einer schwachen Phase zwischen 1970 und 1990 war die Schweiz im Laufe der Jahre ein fester Bestandteil der Weltmeisterschaften und sicherte sich mit einer starken Qualifikationsleistung ihren Platz in Nordamerika.

In der Gruppe mit Kosovo, Slowenien und Schweden blieben sie in sechs Spielen ungeschlagen, holten vier Siege und erzielten 14 Tore. Damit lagen sie drei Punkte vor dem Zweiten. Als Belohnung bekamen sie eine scheinbar leichte WM-Gruppe mit den Co-Gastgebern Kanada und Katar sowie Bosnien und Herzegowina.

Die Nati hat international kaum herausragende Ergebnisse; ihr bestes Resultat war das Viertelfinale 1934 und 1954. Bei den letzten drei Turnieren scheiterte sie jeweils im Achtelfinale. Mit erfahrenen Kräften und jungen Talenten gilt die Schweiz dennoch als Geheimfavorit, auch wenn Xherdan Shaqiri, Yann Sommer und Haris Seferovic ihre Länderspielkarriere beendet haben.

Mit Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez und Granit Xhaka verfügt Trainer Murat Yakin über Erfahrung und will das Beste aus seinen talentierten, aber launischen Stürmern herausholen.

  • FBL-EUR-NATIONS-SUI-DENAFP

    Schweiz bei der WM 2026, Kader: Torhüter

    Yann Sommer hielt über ein Jahrzehnt lang als Stammtorhüter des Schweizer Nationalteams. Seit seinem Rücktritt vor zwei Jahren spielt Gregor Kobel von Borussia Dortmund, lange Zeit Ersatzkeeper, als Nummer eins. Yvon Mvogo von Lorient und Marvin Keller von den Young Boys stehen als Ersatztorhüter bereit.

    SpielerVerein
    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schweiz bei der WM 2026, Kader: Verteidiger

    In der Abwehr setzt Trainer Yakin auf Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez, um die Defensive zu stabilisieren. Akanji spielt inzwischen für Inter Mailand und ist den Premier-League-Fans bekannt, weil er mit Manchester City sieben große Titel gewann. Rodriguez galt früher dank seiner gefährlichen Flanken von links als "Vorlagenmaschine", obwohl seine Zahlen heute nicht mehr ganz an die Werte aus seiner Wolfsburg-Zeit in den 2010er Jahren heranreichen.

    An der Seite von Akanji wird wahrscheinlich Nico Elvedi auflaufen. Elvedi wechselte vom FC Zürich zu Borussia Mönchengladbach und ist dort inzwischen fester Bestandteil der Abwehr. Auf der rechten Abwehrseite soll Silvan Widmer von Mainz 05 beginnen. Auch auf den anderen Positionen hat der Kader Tiefe: Miro Muheim, Eray Cömert, Luca Jaquez und Aurele Amenda spielen alle in den fünf besten Ligen Europas.

    SpielerVerein
    Miro MuheimHamburg
    Silvan WidmerMainz
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiInter Mailand
    Ricardo RodríguezReal Betis
    Eray CömertValencia
    Luca JaquezStuttgart
    Aurele AmendaEintracht Frankfurt
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schweiz bei der WM 2026, Kader: Mittelfeldspieler

    Es gilt als so gut wie sicher, dass Granit Xhaka als Kapitän im zentralen Mittelfeld in der Startelf steht. Der ehemalige Arsenal-Profi führt das Team im Mittelfeld, unterstützt von den beweglichen Remo Freuler und Michel Aebischer.

    Denis Zakaria setzte sich in seiner kurzen Zeit bei Chelsea nicht durch, zeigt bei Monaco aber konstant genug Leistungen, um im Schweizer Kader zu bleiben. Unterstützung kommt unter anderem von Freiburgs Johan Manzambi, dem mit nur 20 Jahren wohl spannendsten Nachwuchsspieler des Landes, sowie von Djibril Sow von Sevilla und Vincent Sierro von Al-Shabab.

    SpielerVerein
    Denis ZakariaMonaco
    Remo FreulerBologna
    Johan ManzambiFreiburg
    Granit XhakaSunderland
    Djibril SowSevilla
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsburg
    Christian FassnachtYoung Boys
    Ardon JashariAC Mailand
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schweiz bei der WM 2026, Kader: Angreifer

    Die Schweiz hat im Sturm mehrere Optionen, doch ihr wichtigster Mann ist Breel Embolo, der Stürmer von Rennes. Der 29-Jährige wechselte weder von Basel noch von Schalke zu einem Topklub, enttäuschte aber selten im Nationaltrikot und traf schon bei großen Turnieren. Bei der EM 2024 schoss er gegen England ein Tor, bevor die Schweizer im Elfmeterschießen ausschieden.

    Dan Ndoye blieb in seiner ersten Saison bei Nottingham Forest zwar unauffällig, doch sein variabler Spielstil und sein explosives Dribbling könnten in Nordamerika auffallen. Ruben Vargas gefährdet Gegner mit seiner klugen Positionierung und seinen Laufwegen im Strafraum.

    Auch Noah Okafor sicherte sich einen Platz im Kader, nachdem er für Leeds in der Premier League acht Tore erzielt hatte.

    SpielerVerein
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeNottingham Forest
    Ruben VargasSevilla
    Zeki AmdouniBurnley
    Noah OkaforLeeds
    Cedric IttenFortuna Düsseldorf
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    Schweiz bei der WM 2026, Kader: Die Starspieler der Schweiz

    Für einige Schlüsselspieler der Schweiz könnte es in diesem Sommer das letzte internationale Turnier sein. Granit Xhaka hat schon alles erlebt und steht kurz vor seinem 150. Länderspiel. Er will sich zeigen und könnte mit seinem starken Schuss aus der Distanz treffen. Breel Embolo trägt in Nordamerika die Hauptlast der Torjagd.

    Ricardo Rodríguez soll als linker Außenverteidiger Chancen kreieren, ebenso die Flügelstürmer Dan Ndoye und Ruben Vargas.

    Auch Gregor Kobel hat sich dank seiner Leistungen für Dortmund in Deutschland einen guten Ruf erarbeitet und zählt zu den besten Torhütern des Turniers. Nach Sommers Ausfall tritt er in große Fußstapfen, ist aber fähig, in entscheidenden Momenten wichtige Paraden zu zeigen.

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Schweiz bei der WM 2026: Voraussichtliche Startelf

    Die Schweiz wechselt oft zwischen einem 4-3-3- und einem 4-2-3-1-System. Im Sommer in Nordamerika setzt sie voraussichtlich auf das 4-3-3-System.

    Kobel hütet das Tor, Akanji und Rodriguez stehen in der Viererkette, Xhaka spielt im Mittelfeld mit Freuler und Sow.

    Auf den Flügeln sollen Ndoye und Vargas den Mittelstürmer Embolo mit Chancen füttern und aus dem Rückraum selbst abschließen.

    Voraussichtliche Startaufstellung der Schweiz (4-3-3): Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Freuler, Xhaka, Sow - Ndoye, Embolo, Vargas.

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